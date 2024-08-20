Путин приказал 'выбить' ВСУ из Курской области: источники раскрыли сроки

Фактически, россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений со всех направлений передовой.

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Путин хочет отбить Курскую область до 1 октября / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим военным вытеснить украинские войска из Курской области, но не снимать силы с ключевых участков на Донбассе.

Собеседник издания в военно-политическом руководстве отметил, что оккупационные войска получили от Путина указание освободить Курскую область до 1 октября, передает РБК-Украина.

Однако задача российской армии - сделать это любыми способами, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе. Речь идет прежде всего о Покровском и Торецком направлениях. Сейчас наступление оккупантов на этих направлениях не замедлилось - скорее, только усилилось.

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Фактически, россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений со всех направлений передовой, кроме Покровского и Торецкого. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что противник, во-первых, имеет в своем распоряжении сейчас мало "свободных" сил и резервов. Во-вторых, что ограниченные успехи под Покровском и Торецком на чаше весов Кремля стоят выше, чем возвращение контроля над Курской областью, отмечается в материале.

"Сейчас враг выдергивает войска прямо с переднего края. В частности из Запорожской области забрали две бригады, с Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года", - рассказал изданию эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, что РФ перебросила в Курскую область 5 тыс. российских военных из Украины. российские войска посреди недели в период с 6 по 13 августа перебросили на Курщину "несколько" неполных бригад общей численностью 5000 человек, которые перед этим воевали на территории Украины.

Стало известно, что ВСУ могут пойти к АЭС в Курской области. Военный эксперт заявил, что наступление ВСУ в ближайшее время продолжится в поселке Теткино в Глушковском районе, а также в северном направлении - на Рыльск.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ контролируют почти 100 населенных пунктов в Курской области. В целом Украина контролирует уже более 1250 квадратных километров в Курской области. Эта операция стала крупнейшей инвестицией Украины

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