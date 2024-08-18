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"На грани Третьей мировой": в КНДР панически отреагировали на ситуацию в Курской области

Юлия Закрепа
18 августа 2024, 17:55
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За последний год Северная Корея значительно усилила свои связи с Россией.
'На грани Третьей мировой': в КНДР панически отреагировали на ситуацию в Курской области
Северная Корея отреагировала на операцию в Курской области / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Северная Корея осудила нападение Украины на Россию, назвав это непростым актом террора, поддерживаемым США и Западом.

Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA сообщил, что наступление Украины на Россию является следствием антироссийской конфронтационной политики США, которая ставит ситуацию на грань Третьей мировой войны.

В заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи указано, что США поставляют Украине летальное оружие на "астрономические" суммы. Северная Корея решительно осудила вооруженную атаку на территорию России со стороны "марионеточного режима Зеленского", поддерживаемого США и Западом, назвав это актом агрессии и террора.

видео дня

За последний год Северная Корея значительно усилила свои связи с Россией, в частности, лидеры обеих стран провели две встречи на высшем уровне, обещая более тесное сотрудничество во всех сферах.

корея кндр
Что известно о Северной и Южной Корее / Инфографика: Главред

Связи РФ и Северной Кореи

Напомним, что Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили новый договор. Диктаторы подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников". Ким Чен Ын высказался, что договор "имеет миролюбивый и оборонительный характер".

Ким Чен Ын отправит инженерные войска в Украину на помощь Путину. Прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта, считают аналитики ISW. Инженерные войска КНДР якобы помогут восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.

Олег Жданов заявил, что КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ. Если Северная Корея отправит в Украину инженерные войска на помощь российскому диктатору Владимиру Путину, для нашей страны это может иметь серьезные негативные последствия.

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