РФ бросила в бой новый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР: в Forbes узнали детали

На фронте в Украине в районе Волчанска Харьковской области у российских оккупантов появилась шестиколесная противотанковая ракетная установка Bulsae-4 производства КНДР.
По словам оператора украинского беспилотника, машина "успела запустить шесть ракет", говорится в материале Forbes.
Уточняется, что новая установка для оккупантов удовлетворяет растущие потребности. Российская армия вступила в войну в Украине в феврале 2022 года с, вероятно, несколькими сотнями противотанковых комплексов "Штурм" и "Корнет". Украинцы быстро уничтожили около 50 из них. В последнее время ракетная техника на линии фронта - редкость, возможно потому, что ее просто не так много осталось.
Авторы материала напоминают, что подробностей июньского договора безопасности России с Северной Кореей неизвестны, но вполне возможно, что условия включают значительные передачи военной техники северокорейского производства.
С российской точки зрения это имело бы смысл. Ни для кого не секрет, что россияне пытаются построить - или восстановить после длительного хранения - достаточное количество боевых машин, чтобы компенсировать примерно 600 машин, которые они теряют в Украине ежемесячно. Если российские военные получат северокорейскую технику, то кроме Bulsae-4 они могут иметь и другие типы.
"Россияне особенно страдают от современных танков и бронетранспортеров, поэтому не удивляйтесь, когда в конце концов увидите бывшие корейские танки Pokpung-ho и БТРы M2010 на российской стороне линии фронта в Украине. Может помочь то, что M2010 и Bulsae-4 имеют одинаковое шасси", - пишет издание.
Что известно о ракетной установке Bulsae-4
Bulsae-4 является уникальным северокорейским ракетным комплексом. Он позаимствовал шасси северокорейской версии российского бронетранспортера БТР-80 и добавил громоздкую верхнюю башню с восемью противотанковыми управляемыми ракетами.
Bulsae-4 выполняет ту же миссию, которую выполняют десантированные противотанковые ракетные группы Украины и России - поражение танков противника, - но делает это с большей скоростью, мобильностью и защитой.
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Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.
Как сообщалось ранее, Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину. Отношения между Южной Кореей и РФ испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.
Известно, что Южная Корея может передать Украине модернизированные зенитные ракетные системы противовоздушной обороны Patriot, корейские системы ПВО, а также американские комплексы противоракетной обороны THAAD.
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