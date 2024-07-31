РФ бросила в бой новый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР: в Forbes узнали детали

Договор между РФ и КНДР может включать передачу агрессору военной техники северокорейского производства.

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Bulsae-4 заметили на фронте / Коллаж: Главред, Фото: t.me/KUPua01, скриншот

На фронте в Украине в районе Волчанска Харьковской области у российских оккупантов появилась шестиколесная противотанковая ракетная установка Bulsae-4 производства КНДР.

По словам оператора украинского беспилотника, машина "успела запустить шесть ракет", говорится в материале Forbes.

Уточняется, что новая установка для оккупантов удовлетворяет растущие потребности. Российская армия вступила в войну в Украине в феврале 2022 года с, вероятно, несколькими сотнями противотанковых комплексов "Штурм" и "Корнет". Украинцы быстро уничтожили около 50 из них. В последнее время ракетная техника на линии фронта - редкость, возможно потому, что ее просто не так много осталось.

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Авторы материала напоминают, что подробностей июньского договора безопасности России с Северной Кореей неизвестны, но вполне возможно, что условия включают значительные передачи военной техники северокорейского производства.

С российской точки зрения это имело бы смысл. Ни для кого не секрет, что россияне пытаются построить - или восстановить после длительного хранения - достаточное количество боевых машин, чтобы компенсировать примерно 600 машин, которые они теряют в Украине ежемесячно. Если российские военные получат северокорейскую технику, то кроме Bulsae-4 они могут иметь и другие типы.

"Россияне особенно страдают от современных танков и бронетранспортеров, поэтому не удивляйтесь, когда в конце концов увидите бывшие корейские танки Pokpung-ho и БТРы M2010 на российской стороне линии фронта в Украине. Может помочь то, что M2010 и Bulsae-4 имеют одинаковое шасси", - пишет издание.

Что известно о ракетной установке Bulsae-4

Bulsae-4 является уникальным северокорейским ракетным комплексом. Он позаимствовал шасси северокорейской версии российского бронетранспортера БТР-80 и добавил громоздкую верхнюю башню с восемью противотанковыми управляемыми ракетами.

Bulsae-4 выполняет ту же миссию, которую выполняют десантированные противотанковые ракетные группы Украины и России - поражение танков противника, - но делает это с большей скоростью, мобильностью и защитой.

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Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

Как сообщалось ранее, Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину. Отношения между Южной Кореей и РФ испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.

Известно, что Южная Корея может передать Украине модернизированные зенитные ракетные системы противовоздушной обороны Patriot, корейские системы ПВО, а также американские комплексы противоракетной обороны THAAD.

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