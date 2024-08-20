Сложная ситуация для трех тысяч оккупантов может возникнуть на реке Сейм в Курской области.

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Украинским военным осталось пройти 5 километров, чтобы взять в котел оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

С 16 августа украинские силы начали взрывать мосты через реку Сейм, что на севере Глушковского района Курской области. Успешная работа ВСУ может привести к отрезанию группировки страны-агрессора России там, поскольку район с запада и юга окружен территориями Украины.

Об этом сообщил аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его подсчетам, в случае успешной операции Украины в так называемом котле могут оказаться около 3 тысяч российских военных. Оккупанты сейчас организовывают понтонные переправы и воздушный мост, а также обороняют оставшийся проход на востоке.

"Накануне ВСУ захватили там села Снагость и Апанасовка, и до реки Сейм и закрытия "котла" им осталось 5 км. При этом, по украинским данным, внутри котла остаются от 2 до 3 тысяч российских солдат", - говорится в заметке издания. видео дня

При этом государственная граница между Россией и Украиной с юга и запада подготовлена к обороне. Но оккупантам будет сложно держать оборону, если ВСУ будут наступать с востока.

К тому же, на западе украинские силы уже перешли границу и взяли под контроль небольшую территорию РФ на хуторе Отруба, что в 15 квадратных километрах от реки Сейм.

"У россиян сейчас простой выбор: либо бороться и оборонять эту территорию, либо отступить. Очевидно, оба варианта для них фатальны. Но надо прямо сказать, что эта битва не имеет решающего характера. Потому что мы не знаем, как много сил осталось в Украине", - заявил аналитик.

Что известно о Bild? Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Операция Украины в Курской области - последние новости

Недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим военным вытеснить украинские войска из Курской области, но не снимать силы с ключевых участков на Донбассе.

Накануне аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские силы продолжили продвижение в Курской области РФ на фоне продолжающихся боев по всей линии украинского наступления в этом районе. В частности ВСУ продвинулись в Вишневке, что к юго-западу от Коронево и в 14 км от международной границы.

Напомним, военный аналитик ранее отмечал, что после уничтожения в Глушковском районе Курской области трех мостов через реку Сейм, фактически те российские подразделения, которые находятся в этом районе, отрезаны от логистики, которая нормально функционирует, и у них отсутствует нормальное материально-техническое обеспечение.

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