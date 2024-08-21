Новые населенные пункты за ВСУ: ISW зафиксировали продвижение в Курской области

Украинские войска продолжают наносить удары по российским понтонным мостам и инженерной технике к западу от нынешней линии соприкосновения.

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Огонь врага не в состоянии сдержать продвижение ВСУ в Курской области / 24 ОМБР, скриншот с DeepState

20 августа Вооруженные силы Украины продолжили наступление в Курской области страны-агрессора России, где у них есть новые успехи. Как сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW), на геолокационных кадрах видно, как украинские беспилотники наносят удары по технике РФ.

Ею оккупанты перевозят понтоны на базу у реки Сейм, что примерно в 3 километрах к северу от Глушково. Спутниковые снимки подтверждают, что украинские силы по состоянию на 19 августа уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм.

Что интересно, некоторые российские военные блогеры сообщали о захвате ВСУ поселка Вишневка, что к юго-западу от Коренево и в 14 километрах от международной границы.

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Эту информацию молчаливо признало и Министерство обороны РФ 19 августа в сообщении о продвижении украинских войск возле этого населенного пункта. Кроме этого ВСУ удалось продвинуться на запад вдоль трассы 38К-030 в восточной части Коренево, а также полями на северо-восток от этого населенного пункта.

По словам военных блогеров России украинские силы не прекращают и механизированные атаки на окраины Коренево, хотя армия РФ наносит удары из артиллерии и воздуха для сдерживания этого продвижения.

Геолокационные кадры за 20 августа демонстрируют и продвижение ВСУ в лесистой местности к северу от Русского-Поричного. Связанный с Кремлем военный блогер в этот же день заявил, что украинские силы также подошли к западной окраине Русской Конопельки к востоку от Суджи.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости

Накануне главком Сырский сообщил, что украинские военные мощно продвигаются в Курской области и операция не заканчивается. Известно, что ВСУ освободили уже 1263 квадратных километра.

Зато российские чиновники до сих пор, похоже, не могут смириться с прорывом в Курской области ВСУ и начали разгонять информацию о причастности к боям иностранных наемников со стороны Украины. Так 20 августа Министерство иностранных дел страны-агрессора Россиивызвало временного поверенного в делах США Стефани Холмс. Причиной этого является якобы участие "американской частной военной компании" в боевых действиях на территории РФ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ поразили инженерный транспорт российских войск в Глушковском районе Курской области, который перевозил, по словам военных, понтоны для переправы вражеской техники вблизи уничтоженных накануне мостов у реки Сейм.

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