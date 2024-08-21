Переговоры между Украиной и Россией могут начаться при одном условии - экс-глава МИД

Экс-глава МИД подчеркнул, что настоящие переговоры между Украиной и Россией могут начаться только тогда, когда Силы обороны сломают хребет армии РФ.

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Экс-глава МИД назвал условие начала переговоров с Россией / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Переговоры между Украиной и Россией невозможны в ближайшей перспективе, ведь отсутствует предмет подобных переговоров. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко

По его словам, российский диктатор Владимир Путин отказался от любых переговоров с так называемыми "киевскими террористами".

"Вопрос после этого - о каких переговорах может говорить трезвомыслящий человек? Ни о каких. Нет сейчас темы переговоров, не о чем говорить с Москвой", - указывает дипломат. видео дня

Огрызко отмечает, что переговоры возможны только тогда, когда обе стороны садятся за стол и пытаются найти решение. Сейчас такого решения нет, поскольку Путин заявил, что не будет вести никаких переговоров.

"Мы со своей стороны говорим, что нас не устраивают переговоры о нашей капитуляции. Поэтому сейчас любые разговоры о переговорах - это сказка про белого бычка. Переговоры станут возможными только тогда, когда украинская армия с помощью западных партнеров переломает хребет российской военной машине", - резюмировал он.

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Переговоры между Украиной и Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин отказывается от любых мирных переговоров из-за того, что война, которую он начал против Украины, теперь продолжается на территории России, о чем заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, которого цитируют AFP и российские СМИ.

Если рассматривать возможность переговоров, Украина должна заставить РФ сесть за стол переговоров на своих условиях, отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин высказал мнение о том, что настоящее мирное соглашение с Россией должно включать вмешательство соседних государств, которые должны зайти на территорию РФ, отделить ее части и присоединить их к себе. По его словам, страны, которые пострадали от российской агрессии в разные времена, должны вернуть свои территории и заставить Россию ответить за свои действия.

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