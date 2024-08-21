Переговоры между Украиной и Россией могут начаться при одном условии - экс-глава МИД

Переговоры между Украиной и Россией невозможны в ближайшей перспективе, ведь отсутствует предмет подобных переговоров. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко
По его словам, российский диктатор Владимир Путин отказался от любых переговоров с так называемыми "киевскими террористами".
"Вопрос после этого - о каких переговорах может говорить трезвомыслящий человек? Ни о каких. Нет сейчас темы переговоров, не о чем говорить с Москвой", - указывает дипломат.видео дня
Огрызко отмечает, что переговоры возможны только тогда, когда обе стороны садятся за стол и пытаются найти решение. Сейчас такого решения нет, поскольку Путин заявил, что не будет вести никаких переговоров.
"Мы со своей стороны говорим, что нас не устраивают переговоры о нашей капитуляции. Поэтому сейчас любые разговоры о переговорах - это сказка про белого бычка. Переговоры станут возможными только тогда, когда украинская армия с помощью западных партнеров переломает хребет российской военной машине", - резюмировал он.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Переговоры между Украиной и Россией - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин отказывается от любых мирных переговоров из-за того, что война, которую он начал против Украины, теперь продолжается на территории России, о чем заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, которого цитируют AFP и российские СМИ.
Если рассматривать возможность переговоров, Украина должна заставить РФ сесть за стол переговоров на своих условиях, отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин высказал мнение о том, что настоящее мирное соглашение с Россией должно включать вмешательство соседних государств, которые должны зайти на территорию РФ, отделить ее части и присоединить их к себе. По его словам, страны, которые пострадали от российской агрессии в разные времена, должны вернуть свои территории и заставить Россию ответить за свои действия.
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