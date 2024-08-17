"Важна правильная схема размена": как операция на Курщине повлияет на переговоры с РФ

Теперь Киеву и Москве есть о чем говорить рамках реальных переговоров, считает Марат Гельман.

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Марат Гельман считает, что пока крах режима Путина маловероятен / Коллаж: Главред, фото: Facebook Марат Гельман, ОП, сайт Кремля

Российский политтехнолог, галерист Марат Гельман рассказал, как операция ВСУ в Курской области может повлиять на переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией.

По его словам, очень важно, чтобы сработала правильная схема обмена.

"На данный момент важно, чтобы Украина выдержала ответный удар, а на переговорах, когда Зеленский сядет за стол с Путиным, сработала правильная схема размена: Россия уходит с украинских, а Украина покидает российские территории. Вот это сейчас самое главное", - сказал Гельман в интервью Главреду.

Политтехнолог добавил, что теперь Киеву и Москве есть о чем говорить рамках реальных переговоров.

В то же время, по его мнению, пока что рано говорить о крахе режима Путина.

"Мы будем работать над тем, чтобы ситуация в Курской области стала началом конца режима Путина. Будем надеяться и верить. Но пока об этом говорить, наверное, рано", - отметил Гельман.

Смотрите интервью Главреду российского политтехнолога Марата Гельмана:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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