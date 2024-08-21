Затяжные тревоги: эксперт сказал, почему 'Шахеды' долго 'кружат' над Украиной

На Shahed может стоять оборудование, которое собирает информацию, а потом её анализирует враг, говорит военный эксперт.

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Почему "Шахеды" долго "кружат" над Украиной / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Всю ночь и утро 21 августа над Украиной летали российские беспилотники. Вражеские БпЛА фиксировали во многих областях. Вероятно, такое "кружение" дронов - это провоцирование работы ПВО. Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный в комментарии "РБК.Украина".

"Чтобы где-то или включили радар, или сработала какая-то пусковая установка, чтобы был удар чем-то мощным. Например ракетой", - пояснил он.

По его словам, на Shahed может стоять оборудование, которое собирает информацию, а потом её анализирует враг. Эксперт напомнил несколько случаев, когда дроны залетали в Беларусь, а потом падали в там. Сегодня один БпЛА пересек белорусскую границу.

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"Подтверждений этой версии нет. Впрочем, есть понимание, что это провоцирование. Они это делали и раньше, и сейчас делают", - подчеркивает Нарожный.

Он также отметил, что в большинстве случаев Shahed пытаются сбить с помощью стрелкового оружия, из обычных крупнокалиберных пулеметов, или из зенитных установок.

"Когда нет возможности применить такие виды оружия, то тогда к работе приступают системы ПВО среднего и большого радиуса действия - вроде советского ЗРК "Бук" или западных Hawk и тому подобное. Поскольку Украина испытывает дефицит ракет, то использовав её по БпЛА, её не используют для крылатых ракет", - добавляет военный эксперт.

Кроме того, он отметил, что не вся украинская территория прикрыта средствами ПВО. Речь идет о так называемых прикрытых "пятнах", где расположены важные объекты, а потому противовоздушная оборона защищает именно их.

"Мы пока не можем прикрыть всю нашу площадь. Поэтому все это пока так происходит", - подытожил Нарожный.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, интернет-ресурсах и телевидении.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет воздушного и наземного базирования. Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и сопроводили 72 воздушные цели.

20 августа во время воздушной тревоги на Тернопольщине армия РФ нанесла удар по промышленному объекту. Тогда в воздухе фиксировали превышение содержания хлора в 4-10 раз.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, что в России идет подготовка к массированному удару по Украине. Враг проводит тренировочные полеты на бортах Ту-95. Россияне способны выпустить до сотни ракет.

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