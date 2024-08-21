"Кажется, начались блокировки": в России "прилег" интернет

В России в среду, 21 августа, случился масштабный сбой в работе Telegram, наблюдаются также проблемы с доступом к десятку других сервисов. Сбои задели и оккупированные РФ украинские районы, такие как Мариуполь и Бердянск.
О проблемах с доступом к мобильной версии Telegram, WhatsApp, Википедии, Discord, Steam, Skype, "Госуслуги" свидетельствуют данные Downdetector.
Сбой в работе произошел у сервиса "Сбой. рф", пишет пропагандистская помойка ТАСС.
Глава Общества защиты интернета Михаил Климарёв написал, что "кажется, начались блокировки".
"Телеграм стал глючить не только в РФ, но и каким-то боком зацепило страны Центральной Азии - пишут о сбоях в Казахстане и Узбекистане", - указал IT-специалист.
Сбои в Telegram и YouTube - что задумали в России
Утром 8 августа появились сообщения, что YouTube полностью перестал открываться у части пользователей в России. Российский "Коммерсант" со ссылкой на источник писал, что операторы, на чьих сетях наблюдалось замедление сервиса, фиксируют блокировку трафика, который идет от GGC к абонентам.
Последние несколько недель в России замедляют работу YouTube. В Google отрицают, что замедление хостинга в России происходит по вине компании.
Что такое Telegram?
Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".
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