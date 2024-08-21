Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе

Если бы украинская группировка, которая зашла в Курскую область, была чуть больше, остановить ее можно было бы разве что под Москвой, убежден Владимир Огрызко.

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Путину в России становится опасно, его окружение увидело, что приближается катастрофа – Огрызко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Операция украинских войск в Курской области Российской Федерации и взятие ими под контроль значительной части российской территории застали агрессора врасплох и существенно спутали карты российскому диктатору Путину. Остановить стремительное продвижение ВСУ по территории Курщины Россия оказалась неспособной: боеспособных частей в резерве у врага не было, брошенные "тушить пожар" российские срочники сотнями сдаются в плен, подтянутой с разных направлений украинского фронта "сборной солянки" российских вояк явно недостаточно. Поэтому над российскими населенными пунктами один за другим поднимаются украинские флаги. Следовательно, Путину нужно либо забирать мощные боеспособные части с фронта и перебрасывать в Курскую область, либо наблюдать, как создается Курская народная республика, а, возможно, не только она.

Дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, как операция Сил обороны Украины в Курской области меняет переговорные позиции Киева, почему для Путина начало войны на территории России является началом конца, как окружение российского диктатора отреагирует на стремительное продвижение украинских войск на Курщине, что свидетельствует о близкой катастрофе в России, а также после чего станут возможными переговоры между Киевом и Москвой.

Как операция ВСУ в Курской области и тот факт, что война перешла на территорию врага, меняет переговорные позиции Украины?

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Это существенный момент. И реакция наших западных партнеров на Курскую операцию является очевидно положительной. Ни одна страна не высказалась против нее, никто не назвал ее неправомерной и не сказал, что Украина нарушает международное право, и что этого делать не нужно. Все признали, что Украина имеет право использовать все средства, чтобы остановить агрессора, в том числе и оружие, которое ей предоставлено Западом. Прежде всего я имею в виду заявление председателя оборонного комитета Бундестага, который заявил, что, если Германия передала Украине танки, значит, это уже украинские танки, и украинское командование может их использовать так, как считает нужным.

И это еще не последний шаг в изменении позиции Запада. Последним шагом, я в этом уверен, будет разрешение использовать западное дальнобойное оружие по военным и инфраструктурным объектам страны-агрессора, чтобы обезопасить гражданское население Украины от нападений с территории России. Этот путь еще не пройден до конца.

События в Курской народной республике свидетельствуют о том, что Запад понял: для того, чтобы уничтожить путинский режим, надо помочь этот режим победить. Следовательно, это крайне положительный момент. Есть основания надеяться, что наши стратеги в оборонном деле просчитали все варианты, проводят эту операцию соответствующим образом, и она будет иметь не только внешнеполитические, но и важные военные результаты. Ведь всего за неделю (!) ВСУ удалось установить контроль над тысячей квадратных километров российской территории, примерно столько же Россия оккупировала с октября 2023 года. Надеюсь, этот успех украинских войск будет закреплен и развит.

На что Украина впоследствии может обменять территории Курской области, которые она сейчас контролирует?

Я бы не ставил так вопрос. Пока продолжаются активные военные действия, говорить о переговорах нет смысла. Эта тема появится в практической плоскости только тогда, когда активные боевые действия прекратятся. Пока они продолжаются, все наши с вами рассуждения будут лишь спекуляцией. Поэтому сейчас не стоит даже начинать эту тему.

То есть переговорный процесс не начнется до конца 2024 года?

Я не прогнозирую начала переговорного процесса до тех пор, пока Силы обороны Украины не уничтожат оккупантов на украинской земле. Вряд ли кто-то из украинских политиков захочет покрыть себя позором и согласиться на какие-то территориальные уступки России.

Что может сделать Россия, чтобы переломить ситуацию в свою пользу и усилить собственные позиции? Есть ли у РФ достаточно сил и ресурсов, чтобы ответить на события на Курщине?

Вспомните недавнее совещание у Путина по событиям в Курской области. Путин там что-то читал с бумажки, сбиваясь и рассказывая о социальных и экономических мерах. Неужели это адекватная реакция на то, что происходит на пока что его территории? Лидер ядерной державы, угрожающей испепелить всех от Варшавы до Лиссабона, стереть в прах всё, что есть на территории Украины, применить все возможные виды ядерного оружия, что-то бормочет о социально-экономических шагах. Это выглядело позорно.

Варианта два: либо Путин не понимает, что происходит, либо понимает, но своей словесной жвачкой прикрывает то, что он ничего не может сделать. Если Путин решительный, если он – крутой мачо, которым пытается выглядеть, он должен объявить мобилизацию, сказав: "Родина в опасности! Все на фронт! Всё ради победы!", а также привести в состояние повышенной готовности все ядерные силы. Это то, что должен был сделать лидер. А то, что мы услышали, означает, что лидерства нет.

Ситуация для Путина становится действительно катастрофической. Ему не на кого опереться. После прорыва пограничных линий обороны дальше – гуляй-поле: можно ехать в какую угодно сторону и никого не встретить десятки, а то и сотни километров. Кстати, Пригожин это прекрасно продемонстрировал в свое время.

После начала Курской операции ситуация для Путина становится катастрофической, считает Владимир Огрызко / Кремль

Если бы у Сил обороны Украины была немножко большая группировка, чем та, что сейчас зашла на территорию Курской народной республики, остановить ее можно было бы уже где-то под Москвой.

Все это означает, что миф о непобедимости России – это типичная традиционная русская сказка, чтобы все боялись. Но на самом деле еще немного – и эта "избушка на курьих ножках" наконец рухнет.

Какими, с вашей точки зрения, будут политические последствия Курской операции для Путина и его режима? Заставит ли это российские элиты подталкивать Путина к смягчению позиций или вообще к передаче власти кому-то другому? То есть что теперь может происходить в России?

Путин никому не может передать власть, потому что это единственное, что позволяет ему чувствовать себя более-менее в безопасности. Передача власти для него – это смертельный приговор, который он сам себе подпишет. Путин прекрасно понимает, что в таком случае со временем его сдадут, обменяют на кого-то или на что-то, и он останется в Гааге в одиночной камере, хотя и комфортной, на остаток своей жизни. Поэтому от власти Путин не откажется ни при каких обстоятельствах.

Устроит ли сохранение Путина у власти его окружение, которое видит, что катастрофа приближается? Смотрел на лица людей, присутствовавших на совещании по поводу ситуации в Курской области: они сидели на расстоянии от Путина, не на 11 метров, как раньше, а немножко ближе, но эта рассадка свидетельствовала о недоверии Путина к ближайшему окружению. Он их боится. А ведь это были те, ближе кого уже нет.

Физический и ментальный разрыв между Путиным и его окружением будет нарастать. Окружение Путина хочет еще немного пожить и порулить (хотя это вряд ли, думаю, его дни сочтены). Эти люди, стремясь спастись, задумаются над тем, как убрать главную занозу – Путина, повесив на него все их общие грехи. Вероятно, окружение Путина надеется, что сможет договориться с Западом за счет уступок и обвинения во всем лично Путина (тем более, на Западе говорят, что это "война Путина", а не российского народа).

Мне кажется, что, с точки зрения внутренней политики, ситуация в России становится для Путина все более опасной. Даже то совещание продемонстрировало, что люди на местах знают ситуацию и говорят об этом публично, но Путин перебил исполняющего обязанности губернатора, который четко сказал, сколько населенных пунктов в Курской области украинские войска взяли под контроль. То есть люди все понимают и видят.

Разрыв между реальностью и тем, что Путин хочет подать, будет еще больше, и в конце концов все это лопнет. У Путина сейчас наступает период начала конца.

Окружение Путина видит, что катастрофа приближается, считает Огрызко / скриншот

Разве не свидетельствует об уже имеющихся проблемах для Путина внутри России история с Герасимовым? Ведь, как написали западные издания, Герасимов за две недели знал о подготовке Украины к Курской операции, но Путину не доложил и не принял нужных мер. О чем это может свидетельствовать, о каком расколе в российских элитах?

Сейчас появляется тысяча и одна версия произошедшего: кто о чем знал, кто о чем не знал. Достоверно проверить все это невозможно. Мы не можем знать, что было на столе у Герасимова.

Скорее всего, такая версия является творческим преувеличением тех, кому нужно иметь соответствующие политические результаты. На это не стоит реагировать. Пусть это остается темой для российских внутренних разборок. А чем больше этих разборок будет в России, тем лучше для нас.

А что касается российского населения? Россияне все это время наблюдали за войной в телевизоре, как за реалити-шоу, а теперь война пришла к ним. Заставит ли это российское население менять свою позицию относительно войны и давить на власть с тем, чтобы ее закончить?

У меня очень большие сомнения на этот счет. Российское "народонаселение" чрезвычайно разное, страна огромная. Что для сибиряка значит то, что происходит на какой-то Курщине, где он никогда не бывал, и не знает, где та Курщина на карте? Не говоря уже о жителях Дальнего Востока. Они живут своей местной жизнью, которая за пределы региона не выходит.

Поэтому ожидать, что в России поднимется волна недовольства из-за событий в Курской области, не стоит. Я в это не верю.

Кроме того, Россия – это страна рабов. А рабы никогда не могут демонстрировать что-то, что отличается от позиции их хозяина. Хозяин пока что говорит, что все хорошо, что соответствующие поручения даются, что Россия вытеснит ВСУ с российской территории. И для подавляющего большинства россиян это вполне приемлемо. Они живут в этой рабской парадигме, и их это устраивает.

Недавно наткнулся на мысль одного русского интеллектуала, интеллигента XIX века Чаадаева. В одном из своих писем он написал: "Горе народу, если рабство не смогло его унизить. Такой народ создан, чтобы быть рабом". В тогдашней России для того, чтобы на Чаадаева не реагировали, сказали, что он сумасшедший – это нормальная практика для российской истории. Но в этом "сумасшедшем" высказывании стопроцентная правда. Рабский народ будет оставаться рабом, потому что он не думает, не способен мыслить, боится это делать, а его рабство его не унижает.

Поэтому я не верю в то, что в России могут начаться протесты. Когда подобная Курской операция начнется где-то под Москвой, где живут хозяева рабов, тогда шанс на то, что что-то начнет меняться, безусловно, будет. А будет он только тогда, когда финансовая и политическая обслуга Путина поймет, что он проигрывает, что с этим нужно заканчивать.

Кстати, Дерипаска уже дал сигнал, что войну нужно заканчивать. Правда, он сказал глупость и повторил позицию Путина о необходимости замораживания конфликта – на это никто не пойдет. Но мысль о том, что войну следует заканчивать, прозвучала. И это существенный звоночек.

Россия – это страна рабов, поэтому там не поднимется волна возмущения из-за событий в Курской области, считает Огрызко / скриншот

У ВСУ есть шанс дожать Россию до того, чтобы она начала требовать возвращения к границам 1991 года?

Это один из вариантов. Это возможность. Ведь даже тысяча квадратных километров, которые теперь контролируются ВСУ, – это, на самом деле, не маленькая территория. А при условии правильной организации дела эта цифра может расти и расти.

Тем более, посмотрите на карту боевых действий: если наши войска сейчас пойдут на юг и возьмут в клещи Белгород – столицу Белгородской народной республики, они зайдут в тыл войскам Российской Федерации, которые наступают в Донецкой области.

Поэтому на самом деле вариантов сейчас множество. Какой из них реализуется – увидим.

В любом случае, это беспроигрышная стратегия для Украины. Тех, кто задумал и проводит сейчас Курскую операцию, нужно поблагодарить и поклониться до земли. Они – большие молодцы.

Хочу уточнить. Вы говорите о том, что внутри России приближается катастрофа, но население – рабы, элиты не созрели к смене власти. Откуда тогда взяться в России "внутренней катастрофе", что ее запустит?

А что запустило в свое время крах СССР? Две вещи: первая – недееспособность тогдашней советской экономики, которая уже хромала на все четыре лапы, вторая – ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). Плюс – настроения в тогдашних союзных республиках, ведь национальный момент имел решающее значение.

А что запустило крах Российской империи в 1917 году? Ведь именно тогда начала разваливаться Российская империя. Все началось, когда с фронта вернулись молодые солдаты, которые не понимали, за что они воюют. В Петербурге начались демонстрации, потому что исчезло продовольствие. И два полка совершили революцию, которую потом присвоили себе большевики.

Так что триггером может стать либо бытовое недовольство, либо недовольство тех, кто уже два года воюет и понимает, что воевать не за что, а ситуация становится неудовлетворительной. Плюс созревание господствующего класса, который все больше понимает, в какую яму их затягивает Путин.

Здесь действительно роль Путина определяющая. Именно он принимает решения. Остальные – просто молчаливые рабы, хотя и высокопоставленные чиновники.

Когда все эти вещи сойдутся в одной точке, произойдет взрыв в России – и система рухнет.

Подытоживая все сказанное выше, выходит, что перспектива переговоров еще даже не вырисовывается, а если они и состоятся, то, скорее всего, уже без Путина?

Путин на совещании сказал: "О чем можно говорить с киевскими террористами?". Вопрос после этого – о каких переговорах может говорить трезвомыслящий человек? Ни о каких. Нет сейчас темы переговоров, не о чем говорить с Москвой.

Переговоры – это когда садятся две делегации и пытаются найти какое-то решение. Решения сейчас нет. Потому что Путин сказал, что он не будет вести никаких переговоров. Мы со своей стороны говорим, что нас не устраивают переговоры о нашей капитуляции.

Поэтому сейчас любые разговоры о переговорах – это сказка о белом бычке. Переговоры станут возможными только тогда, когда украинская армия с помощью западных партнеров переломает хребет российской военной машине.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (декабрь 2007 – март 2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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