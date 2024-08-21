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Без территориальных уступок: операция в Курской области изменила позицию Украины

Анна Косик
21 августа 2024, 12:12
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Стремительное продвижение ВСУ в Курской области изменило не только позицию Украины в глазах противника, но и среди международного сообщества.
Карта Курской области, ВГУ
Запад был приятно удивлен прорывом ВСУ на территорию агрессора / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины, скрин с ISW

Успешные действия украинских сил на территории Курской области существенно изменили взгляды западных чиновников на право Украины использования средств и ресурсов, чтобы остановить агрессора Россию. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Реакция наших западных партнеров на Курскую операцию является положительной. Ни одна страна не высказалась против нее, никто не назвал ее неправомерной и не сказал, что Украина нарушает международное право, и что этого делать не нужно", - отметил он.

Огрызко привел, как пример, заявление главы оборонного комитета Бундестага. Немецкий чиновник сказал, что если Германия передала Украине танки, то это уже украинские танки, и украинское командование может их использовать так, как считает нужным.

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"И это еще не последний шаг в изменении позиции Запада. Последним шагом, я в этом уверен, будет разрешение использовать западное дальнобойное оружие по военным и инфраструктурным объектам страны-агрессора, чтобы обезопасить гражданское население Украины от нападений с территории России. Этот путь еще не пройден до конца", - подчеркнул дипломат.

По его словам, события в Курской области свидетельствуют о понимании Запада простой формулы - чтобы уничтожить режим Путина, нужно помочь его победить. И если операция ВСУ и в дальнейшем будет продвигаться успешно, это принесет как и военную, так и внешнеполитическую выгоду.

Однако Огрызко считает, что сейчас говорить, например, об обмене Курской области не уместно, ведь боевые действия продолжаются. Речь об этом может зайти только после прекращения активных боев. Это касается и переговоров с РФ в целом.

"Я не прогнозирую начала переговорного процесса до тех пор, пока Силы обороны Украины не уничтожат оккупантов на украинской земле. Вряд ли кто-то из украинских политиков захочет покрыть себя позором и согласиться на какие-то территориальные уступки России", - пояснил дипломат.

Кто такой Владимир Огрызко?

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Продвижение ВСУ в Курской области - что известно

Аналитики ISW сообщили, что 20 августа Вооруженные силы Украины продолжили наступление в Курской области страны-агрессора России, где у них есть новые успехи. В частности на геолокационных кадрах видно, как украинские беспилотники наносят удары по технике РФ.

Накануне появилась информация, что в Кореневском районе Курской области украинские бойцы полностью разбили российских морских пехотинцев, у них много 200 и 300.

Напомним, украинские военные продолжают наступать в Курской области. Эта операция стала настоящей неожиданностью для оккупантов. Но это не единственный сюрприз, который подготовили бойцы ВСУ. Расширение линии фронта будет означать, что России придется передислоцировать сюда больше сил.

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