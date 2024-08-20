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Скоро оккупанты получат "подарки": в ВСУ сделали интригующее заявление

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2024, 23:31
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Украинский военный отмечает, что операция в Курской области не идет к завершению.
Скоро оккупанты получат 'подарки': в ВСУ сделали интригующее заявление
ВСУ анонсировали сюрпризы для оккупантов на фронте / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, росСМИ

Украинские военные продолжают наступать в Курской области. Эта операция стала настоящей неожиданностью для оккупантов. Но это не единственный сюрприз, который подготовили бойцы ВСУ. Об этом заявил украинский военный, сообщает The Times.

Он акцентировал на том, что операция в Курской области не закончится в ближайшее время.

"Расширение линии фронта будет означать, что России придется передислоцировать сюда больше сил. Вскоре мы надеемся сделать им еще несколько сюрпризов", - сказал он.

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Наступление ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 августа, оценивая успехи защитников на территории страны-агрессора, подчеркнул, что ВСУ разрушили еще один миф о России операцией в Курской области - так называемые красные линии Москвы. Однако этого наступления не было бы, если бы Запад был смелее относительно разрешений бить вглубь России.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко отметил, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский оценил угрозу реального применения Россией "ядерки" в ответ на "Курск". Он уверен, что РФ будет угрожать Украине "ядерной палкой", но до самого удара дело не дойдет.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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