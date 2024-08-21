Командование РФ бросает в Курскую область "космические" войска: резервы на пределе

Из-за стремительного прорыва ВСУ в Курскую область командование РФ пытается укрепить там оборону, привлекая подразделения из специалистов.

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Специалистов из ВКС России отправляют в пехоту / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Последние месяцы большие потери в армии страны-агрессора России вынуждают вражеское командование привлекать к боевым действиям неподготовленных солдат. Дополнительной проблемой для РФ стал прорыв ВСУ в Курскую область.

Чтобы перекрыть необходимое количество личного состава в этом регионе России приходится "бросать" туда подразделения, например, Воздушно-космических сил. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в соцсети X.

Ссылаясь на российское издание "Важные истории" там отмечают, что в России был сформирован мотострелковый полк из военнослужащих ВКС. В состав этого полка вошли операторы РЛС раннего обнаружения и специалисты, работающие с тяжелыми бомбардировщиками дальней авиации.

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Такое решение командования РФ свидетельствует только об одном - кадровый дефицит. Более того, использование таких специалистов в качестве пехоты может еще и существенно снизить способность РФ восстанавливать контроль над потерянными в Курской области территориями.

Дело в том, что агрессор Россия не отказывается от намерения продолжать затяжную войну против Украины, поэтому постоянно вынуждена формировать новые подразделения и увеличивать численность личного состава.

Но этот процесс в РФ сопровождают большие потери, поэтому оккупантам нужно пополнять в первую очередь ряды пехоты на передовой. В Минобороны Британии считают, что это, вероятно, будет ограничивать возможности врага создавать подразделения с высокими боевыми возможностями.

Потери армии РФ в Украине и Курской области

Недавно стало известно, что с начала полномасштабного вторжения страна-агрессорРФ потеряла более 600 тысяч солдат. Такие многочисленные потери вражеская армия может выдерживать только за счет возможности пополнять человеческий ресурс.

Напомним, командир 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Ацтек" сообщил, что ситуация в районе Часового Яра резко изменилась. Он обращает внимание, что сейчас там не наблюдается усиления российских военных действий, ведь ВСУ нанесли врагу серьезные потери в технике.

Ранее также стало известно, что с первых дней операции в Курской области российские военные начальники начали подтверждать первые боевые потери своей армии в противостоянии с ВСУ. Среди потерь страны-агрессора есть, в частности, авиация. Кроме того, по их данным, также есть потери в личном составе и другой военной технике.

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