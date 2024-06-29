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Войдет в историю: в ВСУ объяснили последствия уничтожения Центра космической связи РФ

Юрий Берендий
29 июня 2024, 16:18
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Уничтожение Центра космической связи в Крыму нанесет значительный удар по военным возможностям РФ и повлияет на работу ПВО, считает Тимочко.
Войдет в историю: в ВСУ объяснили последствия уничтожения Центра космической связи РФ
Новые детали удара по Центру космической связи РФ в Крыму / Коллаж Главред, фото: wikipedia, скриншот из видео

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по Крыму 23 июня. В результате атаки был уничтожен Центр космической связи и слежения РФ. О последствиях уничтожения этого объекта рассказал в эфире 24 канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, после сбития ДРЛО А-50 россияне стали "меньше видеть", и теперь их способность управлять войсками на ВОТ стала еще менее эффективной.

Тимочко отметил, что уничтожение Центра космической связи и наблюдения повлияет на работу авиации, систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Это серьезный удар по их возможностях обнаружения и связи на южном направлении, нарушая общую сеть взаимодействия всех систем ПВО, коммуникации и наблюдения врага.

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Он отметил, что это значительный удар по техническому обеспечению противника. В современных условиях Россия почти полностью не производит такие высокие технологии собственными силами. Обычно это оборудование существует только в виде отдельных экземпляров или требует заказа через посреднические страны. Однако сейчас маловероятно, что кто-то согласится продать такое оборудование стране-агрессору, поскольку это приведет к автоматическим санкциям.

Кроме того, это серьезный финансовый удар, ведь такие объекты стоят миллиарды долларов. Иван Тимочко отметил, что уничтожение Центра космической связи и слежения существенно повлияет на общее звено российских военно-космических войск, нарушая взаимодействие и управление ядерными, наземными и воздушными силами.

"То, что бьет не просто по имиджу России, а по ее риторике запугивания на международной арене. Показана слабость российских технологий, "аналогов нет", по сравнению с американским, европейским или даже украинским оружием уровня и класса, которое применяем против них", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Тимочко резюмировал, что по состоянию на сейчас преимущество России в пехоте или авиации не обеспечивает защиты в технологической борьбе. Асимметричное уничтожение врага - это то, что безусловно войдет в историю.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Удары по Крыму - что известно об уничтожении Центра космической связи и слежения РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Минобороны подтвердили поражение Центра космического слежения и связи РФ в Крыму. Этот центр является важной военной составляющей системы спутниковой связи и навигации для России.

Россия намеренно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, чтобы сдерживать украинские удары, отмечается в отчете Института изучения войны (ISW).

На оккупированном полуострове россияне активно усиливают систему ПВО, размещая новейшие ЗРК С-500 "Прометей", сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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