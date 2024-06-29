Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира, поэтому Кулеба продолжит взаимодействовать с ними для поиска решений.

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Кулеба сказал, что станет победой для Украины / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Победой для Украины в войне является не только достижение мира и возвращение всех территорий, но и создание реальности, в которой новая агрессия станет невозможной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как мы знаем из собственной недавней истории, а также из истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель - не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", - подчеркнул он.

Министр также рассказал о ключевой роли саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.

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"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира - севера, юга, востока, запада - и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" - Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать совместно, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен", - отметил Кулеба.

Саммит мира в Швейцарии / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Саммит мира в Швейцарии - восстановление мира в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет прямых контактов со страной-агрессором Россией на втором саммите мира. Однако допускается формат участия, как во время Черноморской зерновой инициативы.

К тому же, известно, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.

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