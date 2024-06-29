Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

Победой для Украины в войне является не только достижение мира и возвращение всех территорий, но и создание реальности, в которой новая агрессия станет невозможной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Как мы знаем из собственной недавней истории, а также из истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель - не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", - подчеркнул он.
Министр также рассказал о ключевой роли саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.
"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира - севера, юга, востока, запада - и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" - Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать совместно, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен", - отметил Кулеба.
Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
Саммит мира в Швейцарии - восстановление мира в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет прямых контактов со страной-агрессором Россией на втором саммите мира. Однако допускается формат участия, как во время Черноморской зерновой инициативы.
К тому же, известно, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.
Читайте также:
- "Нужны следующие шаги": Зеленский сделал важное заявление о продолжительности войны
- У Трампа новый "план прекращения войны" в Украине: в Reuters озвучили детали
- Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл неутешительные последствия
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред