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У Трампа новый "план прекращения войны" в Украине: в Reuters озвучили детали

Дмитрий Видоменко
28 июня 2024, 21:54
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Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине в случае его победы на президентских выборах-2024.
Трамп, Украина
Мирный план Трампа - в Reuters узнали детали / коллаж Главред, фото УНИАН

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны страны-агрессора России в Украине в случае его победы на президентских выборах-2024. Об этом пишет западное новостное агентство Reuters.

План предусматривает, что Украина получит большое количество американского оружия, только если согласится на мирные переговоры.

Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке – один из советников Трампа по национальной безопасности говорит, что любой отказ Кремля от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США.

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Согласно плану, разработанному Келлогом и его коллегой Фредом Флейцем (вместе они были руководителями аппарата в Совете национальной безопасности президента США во времена, когда Белый дом возглавлял Трамп), мирные переговоры предполагают прекращение огня на основных линиях боевых действий в украино-российской войне.

Они представили свою стратегию Трампу, и тот поддержал ее, сказал Флейц.

Несмотря на это, представитель бывшего президента Стивен Ченг заявил, что пока официальными следует считать только заявления, публично сделанные его боссом или уполномоченными членами его кампании.

"Это предложение ознаменует резкое изменение позиции США в отношении войны и натолкнется на сопротивление со стороны европейских союзников и внутри Республиканской партии Трампа", — сказал он.

Мирный план Трампа - что нового

В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

"Мирный" план Путина и реакция Запада

Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони.

По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

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