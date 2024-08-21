"Скоро "атомка" будет наша!": какое настроение царит среди бойцов ВСУ под Курском

Украинские военные верят в победу и лестно отзываются о командовании.

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Продолжаются бои за Курскую область / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

После прорыва в Курскую область 6 августа украинские бойцы воодушевлены успехами и верят в победу, говорится в репортаже Радио Свобода.

После 2,5 лет войны это - первое крупное пересечение российской границы украинскими силами, отмечает издание.

Спустя две недели украинская армия показала, как начиналась атака 6 августа.

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"Становится сложнее, одним словом", - высказался один из бойцов.

Вместе с тем в кругу украинских защитников преимущественно звучат оптимистические прогнозы.

"Скоро все будет круто! Курская "атомка" будет наша", - заметил другой военный.

Военные готовы идти вперед.

"Куда скажут пойти - туда и пойдем. Там и будем выполнять свой долг", - отметил еще один опрошенный журналистами боец.

Какие настроения среди бойцов ВСУ под Курском - смотрите видео:

Однако в ВСУ отмечают, что они надеются таким образом закончить войну.

"Надеюсь, что скоро будет конец этой войны. Я считаю, что все уже устали от войны. В ней нет ничего хорошего", - подчеркнул воюющий под Курсом военный.

Во время наступления украинские военные провели учения в приграничной Сумской области.

"Вот тут сейчас не то, что намного легче… Могу сказать, что командование хорошо продумало. Потому что противник был очень самоуверен, что он нас везде атакует и так далее", - прокомментировал боец.

Бойцы ВСУ согласны, что с врагом легче воевать на его территории.

"Желательно, на их территории сражаться, конечно. Хотя бы так, чтобы их на нашей территории не было. И это я буду считать победой. Сейчас мы, ВСУ, творим историю. И показываем всему миру, как нужно будет воевать в 21 веке", - добавил другой защитник.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - последние новости

Украинские военные мощно продвигаются в Курской области и операция не заканчивается. По состоянию на 20 августа ВСУ освободили уже 1263 квадратных километра.

Сейчас под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. Бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров.

Накануне стало известно об уничтожении Вооруженными Силами Украины трех мостов через реку Сейм в Глушковском районе РФ, что почти отрезало трехтысячную группировку противника от основных линий поставок БК и техники.

По данным Bild, украинские военные вплотную приблизились к населенному пункту Коренево в Курской области и продвинулись на других направлениях. Захват этого поселка нанесет значительный удар по репутации Владимира Путина, даже больший, чем потеря Суджи.

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