''Пусть Курск захватывают'': Путин готов отдать территории Украине - Жданов

Скорее всего, Путин готов пожертвовать Курском, чтобы хоть как-то ''отцапать'' лакомый кусок Донбасса.

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Жданов, Путин, карта / Колаж: Главред, фото: DeepState, скриншоты

Похоже, оккупированные и затерянные территории Курщины не сильно волнуют российского диктатора Владимира Путина.

Какое слабое место имеет российская группировка в Украине и как ВСУ могут этим воспользоваться, в эфире "Апостроф TV" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Судя по политике, которую проводит Путин, он не собирается снимать войска с восточного фронта, особенно с оперативных направлений в Донецкой области. Они пытаются не просто держать фронт, а использовать ту ситуацию, что мы не перебрасываем на это направление достаточного количества резервов, для захвата как можно большего количества территорий", - рассказал эксперт. видео дня

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что, то есть, позиция Путина такова: пусть Курск захватывают, потому что главное для нас захватить Донбасс.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Поэтому если он сможет захватить Донбасс, тогда может встать вопрос снятия какого-то количества войск с этого направления, если, конечно, они там еще останутся при таких потерях, которые несет Российская Федерация. Но если они не смогут захватить эту территорию, он и не сможет снять оттуда войска", - рассказал Жданов.

Комментируя проведение в России мобилизации, Жданов отметил, что уже давно в российском пространстве звучит дата 11 сентября, которая может быть датой объявления очередной волны мобилизации - до 500 тысяч солдат

Мобилизация в России Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года во время вторжения России в Украину и вскоре после контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

"Если будет объявлена мобилизация, то где-то в декабре, не раньше, мы увидим эти войска на поле боя. Кстати, здесь будет особенность - не так, как 2022 году, когда первые мобилизованные появились через две недели после объявления мобилизации - это был оперативный резерв и его сразу поставили в строй. Сейчас это будут гражданские люди, которых надо будет обучать хотя бы чему-то. Поэтому мобилизация в ближайшие месяцы их не спасет. Даже декабрь - это очень оптимистично, скорее всего где-то под Новый год, не раньше", - добавил эксперт.

Бои в Курской области - последние новости

Недавно журналисты поделились, какое настроение царит среди бойцов ВСУ под Курском. После прорыва в Курскую область 6 августа украинские бойцы воодушевлены успехами и верят в победу, говорится в репортаже Радио Свобода. После 2,5 лет войны это - первое крупное пересечение российской границы украинскими силами, отмечает издание.

А тем временем ВСУ зажимают в окружение армию РФ в Курской области, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм. Однако терять бдительность и расслабляться однозначно не стоит. Сейчас враг накапливает определенные силы с северо-востока, то есть маневрирует, осуществляет активную оборону, несколько усиливается его присутствие и активность, применение дронов.

Командование РФ бросает в Курскую область "космические" войска. Из-за стремительного прорыва ВСУ в Курскую область командование РФ пытается укрепить там оборону, привлекая подразделения из специалистов.

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