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Украинские десантники показали видео первых дней боев в Курской области

Степан Гафтко
22 августа 2024, 01:38
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Бойцы 82 десантно-штурмовой бригады показали видео, на котором показаны первые дни боев в Курской области.
Украинские десантники показали видео первых дней боев в Курской области
Первое видео боев с Курщины / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Боец 82 ОДШБр с позывным "Шахтер" рассказал, как в первые дни наступления в Курской области войска ВСУ пересекали границу. Об этом сообщили в Генеральном штабе и показали уникальное видео.

"Погибнуть всегда можно успеть... Для этого много ума не надо", - сказал "Шахтер".

Он также рассказал детали прорыва российской границы в Курской области и описал первые дни, когда украинцы заходили на территорию РФ и брали в плен россиян и отражали атаки тех, кто не сдавался в плен.

видео дня

По его словам, ВСУ окапывались, активно атаковали, хотя по ним и стреляли "Градами", КАБами и применяли авиацию.

"На видео есть уникальные кадры первых дней боев в Курской области России, а также видео, снятые операторами Медиацентра, которые первыми среди медийщиков побывали на российской территории", - говорится в заметке Генштаба.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Путин может пожертвовать Курской областью, чтобы не потерять наступательный потенциал на фронте в Украине.

Ранее стало известно, что европейские эксперты считают, что операция в Курской области будет бесполезной, если западные страны не позволят ВСУ использовать дальнобойное оружие по территории России.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ на Курщине делают следующие шаги в прорыве и пополняют обменный фонд военнопленных.

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