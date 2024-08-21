У Шольца появились сомнения по поводу операции ВСУ под Курском: что сказал

Ранее в Берлине заявили, что ВСУ могут использовать их оружие во время операции в Курской области "по своему усмотрению".

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Бои в Курской области - последние новости на Главред / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, instagram.com/libkos

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что прорыв ВСУ в Курскую область - "ограниченная во времени и пространстве операция", цитирует "Европейская правда" его заявление во время визита в Молдову 21 августа.

В то же время Шольц сказал, что не знает этого наверняка, но "на данный момент это невозможно прокомментировать".

При этом он убежден, что надолго украинские военные под Курском не останутся.

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Также Шольц отметил, что Украина готовила операцию "тайно", не проинформировав о ней западных партнеров.

Вопрос, как он относится к использованию Вооруженными силами немецкой техники в продвижении по российской территории, Шольц оставил без ответа.

К слову, ранее Германия предоставила карт-бланш - ВСУ могут использовать оружие "по своему усмотрению", заявил представитель Минобороны Германии Арно Коллац. Он подчеркнул, что международное право позволяет ведение военных действий на территории страны-агрессора для защиты собственного государства. Это означает, что нет специальных ограничений по использованию оружия, предоставленного Германией.

Бои в Курской области - последние новости

Украинские военные мощно продвигаются в Курской области и операция не заканчивается. По состоянию на 20 августа ВСУ освободили уже 1263 квадратных километра. Сейчас под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. Бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров.

По данным Bild, украинские военные вплотную приблизились к населенному пункту Коренево в Курской области и продвинулись на других направлениях. Захват этого поселка нанесет значительный удар по репутации Владимира Путина, даже больший, чем потеря Суджи.

Накануне стало известно об уничтожении Вооруженными силами Украины трех мостов через реку Сейм в Глушковском районе РФ, что почти отрезало трехтысячную группировку противника от основных линий снабжения БК и техники.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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