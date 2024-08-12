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Германия дала карт-бланш: ВСУ могут использовать оружие "по своему усмотрению"

Руслана Заклинская
12 августа 2024, 16:47
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Международное право разрешает удары по территории агрессора для защиты страны, поэтому у ВСУ нет ограничений на использование немецкого оружия, заявил Арно Коллац.
Германия дала карт-бланш: ВСУ могут использовать оружие 'по своему усмотрению'
Германия разрешила ВСУ свободно использовать переданное вооружение / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН, Бундесвер

ВСУ имеют право использовать немецкое вооружение по собственному усмотрению, поскольку после передачи оно становится собственностью Украины. Об этом на брифинге 12 августа заявил представитель Минобороны Германии Арно Коллац, пишет Укринформ.

Коллац подчеркнул, что международное право позволяет ведение военных действий на территории страны-агрессора для защиты собственного государства. Это означает, что нет специальных ограничений по использованию оружия, предоставленного Германией.

"После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это - украинское оружие... Нет никаких препятствий, следовательно Украина свободна в выборе возможностей", - заявил он.

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Коллац подчеркнул, что в то же время Украина должна придерживаться международного права. Он также уточнил, что использование дальнобойного оружия является отдельным политическим вопросом, но в данном случае об этом речь не идет.

Разрешение бить западным оружием по РФ - что известно

Определенные страны открыто поддерживают право Киева на использование западного оружия для ударов по целям в глубине РФ. В то же время, другие государства, в частности Соединенные Штаты, накладывают ограничения на выбор целей для Вооруженных сил Украины. Они позволяют использовать американское оружие только на украинской территории и по российским целям вблизи границы.

Президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров за запрет ВСУ свободно использовать предоставленное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ. В то же время Зеленский подчеркнул, что он "очень упорно работает", чтобы убедить союзников.

Ранее сообщалось, что Украина не может использовать оружие Германии на территории России, поскольку Берлин предоставлял его с условием, что оно будет использоваться только на украинской территории. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его политика направлена на предотвращение "большой войны".

Однако новое британское правительство изменило свою позицию относительно использования ракет Storm Shadow ВС Украины. Заместитель госсекретаря по вопросам обороны Люк Поллард подчеркнул, что предоставленное оборудование, в частности Storm Shadow, предназначено для защиты Украины, и решение об их использовании должна принимать сама Украина.

Кроме этого, о сдвиге в отношении ударов вглубь РФ заявил конгрессмен-демократ Джимми Панетта. По его словам, США могут изменить свою позицию относительно ударов ВСУ по российской территории в зависимости от ситуации на фронте.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока что нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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