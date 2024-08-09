В Германии раскритиковали премьера, который хочет сократить военную помощь Украине

Призыв премьер-министра Саксонии по уменьшению поддержки Украины жестко раскритиковали, в частности в пределах его же партии.

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Идея Кречмера не нашла поддержки даже у однопартийцев, они стоят на стороне Украины / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВС Украины

Слова премьера немецкой земли Саксония, представителя оппозиционного Христианско-демократического союза Михаэля Кречмера об уменьшении военной помощи Украине подвергли критике. Об этом пишет Spiegel.

Заместитель лидера ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул заявил, что поддержка Украины - это обязанность Германии, которая сама вторглась в эту страну во время Второй мировой войны.

"Мы стоим на стороне свободы, и мы выполним свой долг. Это четкая и неизменная позиция ХДС", - подчеркнул немецкий политик. видео дня

Поддержал эти слова и спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического союза Юрген Гардт. Он подчеркнул, что во фракции есть единодушное мнение относительно дальнейшей военной помощи Украине, которая не должна уменьшаться.

Не прошел мимо скандального заявления премьера Саксонии в Бундестаге и председатель комитета по вопросам обороны Маркус Фабер, представляющий Свободную демократическую партию. Он подчеркнул, что украинцы воюют не из-за желания войны, а потому, что не хотят жить в одной большой Буче, в которой российская армия без разбора убивает.

"Мне противно, что премьер-министр использует борьбу украинцев за выживание для своей региональной избирательной кампании", - сказал он.

Что известно о Der Spiegel? Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Недавно Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал поступление в Украину первой партии истребителей F-16. Впоследствии украинская сторона также сообщила о получении боевых самолетов.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит западные системы противовоздушной обороны, в частности американские комплексы Patriot, в ближайшие месяцы. Они помогут защитить страну от ракетных и дроновых атак РФ.

Напомним, в конце июля стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет 200 миллионов долларов. В пакет войдут боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS, средства противовоздушной обороны малой и средней дальности и многое другое.

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