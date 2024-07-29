УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

Ангелина Подвысоцкая
29 июля 2024, 21:07
188
Стоимость пакета военной помощи составляет 200 миллионов долларов.
военная помощь США
США выделили Украине новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

США выделяют Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет 200 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Ведомство опубликовало список вооружения, которое должны передать Украине, а также оборонного заказа на 1,5 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что оба пакета содержат:

видео дня
  • боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS, средств противовоздушной обороны малой и средней дальности,
  • ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны,
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,
  • минометные мины калибра 120 мм,
  • высокоточные авиационные боеприпасы,
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4,
  • противотанковые управляемые ракеты TOW,
  • средства радиоэлектронной борьбы,
  • стрелковое оружие,
  • взрывчатка,
  • системы защищенной связи,
  • коммерческие услуги спутниковой съемки и запасные части.

"Это уже двадцатый пакет USAI от администрации Байдена и шестьдесят второй транш оборудования, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года", – отметили в Пентагоне.

Помощь США Украине - что известно

Накануне стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. В этот пакет помощи вошли: одна батарея Patriot, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов, зенитные ракеты Stinger и многое другое.

Ранее сообщалось, что США планируют изменить очередность выполнения контрактов на поставку ракет, чтобы Украина получила их быстрее. Плюс в том, что ракеты будут, минус - на это нужно время.

Напомним, в начале июля Пентагон объявил о передаче Украине вооружения на сумму 2,3 миллиарда долларов. Ллойд Остин добавил, что в этот пакет помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США новости Германии военная помощь вторжение России
Реклама

Главное за день

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

21:27 Украина
Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

21:07 Украина
Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

19:58 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине 15941

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко 2483

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко

Кинолог назвал самую опасную породу в мире 2094

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте 2001

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

Последние новости

21:59

Пенсионерка из Калуша выиграла 190 тысяч гривен: как ей улыбнулась удача

21:46

"Была бомбежка": Андрей Данилко вскрыл правду о Софии Ротару

21:27

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

21:12

Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске - подробностиВидео

21:09

Последнее фото Лукашенко заставило Сеть усомниться в его здоровье

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог БорейкоРоссия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко
21:07

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

20:51

Дочь Ольги Фреймут заинтриговала возвращением в Украину

20:24

Мать подозреваемого в убийстве Фарион назвала вероятную версию преступления

20:15

Леди Гага выходит замуж: стало известно, кто избранник звездыВидео

Реклама
19:59

Всё идет к заморозке войнымнение

19:58

Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

19:53

"Может, не приходите на концерты": Данилко - о замечаниях насчет русскоязычных песен

19:12

Под угрозой стратегическая трасса: РФ может перерезать маршрут ВСУ – Reuters

19:04

Что нужно сделать с клубникой осенью: советы, которые помогут всем дачникам

18:30

Ситуация со светом внезапно улучшилась: в Украине опубликовали "счастливые" графики

18:25

Дочь Елены Мозговой и падчерица Александра Пономарева совершила каминг-аутВидео

18:17

РФ выбрала новые цели и готова массированно бить по Украине: СМИ узнали детали

17:56

Здоровье станет очень крепким: что нужно съесть 30 июля - приметы

17:35

Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР

17:31

"Изменили подход": журналист сказал, зачем РФ решила уничтожить инфраструктуру Украины

Реклама
17:21

"Ничего не знаю": российская соперница Магучих отреклась от Олимпиады-2024

17:17

Необычное совпадение: Данилко проговорился, как зовут внучку Инны Белоконь

17:17

Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: заявление Генштаба

17:05

Как хранить яблоки чтобы не испортились: простой и очень полезный советВидео

16:43

За счет увеличения тарифа на электроэнергию государство гасит долги - Forbes

16:32

Не просто десятки двухсотых: в России рассказали детали разгрома "Вагнера" в Мали

16:32

5 знаков зодиака, которые имеют качества, чтобы быть лучшими папами

16:21

Зеленский неожиданно приехал на линию фронта: провел совещание с ССО у Волчанска

15:58

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

15:43

Увольнение Князева: активист Маселко пытался спасти судью-взяточника - СМИ

15:29

Вся в слезах: бой Билодид на Олимпиаде завершился драматическим финалом

15:26

Как почистить золото зубной пастой: простой, но очень эффективный способВидео

15:11

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: в ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ

15:09

Можно ли говорить "жара" в украинском языке: многих удивит ответВидео

14:58

Могут ли военнообязанные женщины пересекать границу: в ГПСУ удивили заявлением

14:51

Журналисты рассказали о том, кто в Украине лоббирует интересы табачных нелегалов

14:35

Ударят сильные магнитные бури, будет дождь с грозой: Украину накроет опасная погода

14:26

"Не захотела приносить эту жертву": всплыла правда о поступках Светланы Лободы

14:18

Жена командира, погибшего на аэродроме "Канатово", призвала Червинского не политизировать делоВидео

14:11

Смерть Шинейд О'Коннор: от чего на самом деле умерла музыкальная бунтарка

Реклама
13:55

"Выходные были урожайными": в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

13:24

Это только начало: Венгрия оказалась в изоляции и раздражает всех членов ЕС

13:19

Путин пытается изменить планы Запада: в ISW описали план главы Кремля

12:39

Лилия Ребрик показала уникальные фото с мамой-красоткой

12:31

F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

12:25

Гороскоп на завтра 30 июля: Стрельцам - срыв планов, Ракам - наплыв удачи и прибыли

12:11

Олимпийский комментатор оскандалился в прямом эфире: что он сказал

12:10

Как свежая по вкусу: изумительный рецепт дыни на зиму - без стерилизацииВидео

11:58

В Украине возросло количество нападений ядовитых пауков: что делать в случае укусаВидео

11:47

Мужчина открыл банку кукурузы 17-летней давности и удивился, увидев, что внутри

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять