Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

США выделяют Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет 200 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.
Ведомство опубликовало список вооружения, которое должны передать Украине, а также оборонного заказа на 1,5 миллиарда долларов.
Стоит отметить, что оба пакета содержат:
- боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS, средств противовоздушной обороны малой и средней дальности,
- ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны,
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,
- минометные мины калибра 120 мм,
- высокоточные авиационные боеприпасы,
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4,
- противотанковые управляемые ракеты TOW,
- средства радиоэлектронной борьбы,
- стрелковое оружие,
- взрывчатка,
- системы защищенной связи,
- коммерческие услуги спутниковой съемки и запасные части.
"Это уже двадцатый пакет USAI от администрации Байдена и шестьдесят второй транш оборудования, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года", – отметили в Пентагоне.
Помощь США Украине - что известно
Накануне стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. В этот пакет помощи вошли: одна батарея Patriot, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов, зенитные ракеты Stinger и многое другое.
Ранее сообщалось, что США планируют изменить очередность выполнения контрактов на поставку ракет, чтобы Украина получила их быстрее. Плюс в том, что ракеты будут, минус - на это нужно время.
Напомним, в начале июля Пентагон объявил о передаче Украине вооружения на сумму 2,3 миллиарда долларов. Ллойд Остин добавил, что в этот пакет помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США.
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