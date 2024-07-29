Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

Стоимость пакета военной помощи составляет 200 миллионов долларов.

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США выделили Украине новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

США выделяют Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет 200 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Ведомство опубликовало список вооружения, которое должны передать Украине, а также оборонного заказа на 1,5 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что оба пакета содержат:

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боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS, средств противовоздушной обороны малой и средней дальности,

ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны,

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,

минометные мины калибра 120 мм,

высокоточные авиационные боеприпасы,

противотанковые комплексы Javelin и AT-4,

противотанковые управляемые ракеты TOW,

средства радиоэлектронной борьбы,

стрелковое оружие,

взрывчатка,

системы защищенной связи,

коммерческие услуги спутниковой съемки и запасные части.

"Это уже двадцатый пакет USAI от администрации Байдена и шестьдесят второй транш оборудования, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года", – отметили в Пентагоне.

Помощь США Украине - что известно

Накануне стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. В этот пакет помощи вошли: одна батарея Patriot, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов, зенитные ракеты Stinger и многое другое.

Ранее сообщалось, что США планируют изменить очередность выполнения контрактов на поставку ракет, чтобы Украина получила их быстрее. Плюс в том, что ракеты будут, минус - на это нужно время.

Напомним, в начале июля Пентагон объявил о передаче Украине вооружения на сумму 2,3 миллиарда долларов. Ллойд Остин добавил, что в этот пакет помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США.

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