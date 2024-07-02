УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

США дадут Украине оружие на 2,3 млрд долларов: что войдет в новый пакет помощи

Ангелина Подвысоцкая
2 июля 2024, 18:08обновлено 2 июля, 19:02
55
США объявят новый пакет военной помощи уже в ближайшее время.
США, Ллойд Остин, помощь
США объявит большой пакет военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Украина в ближайшее время может получить большой пакет военной помощи от США. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

Пентагон передаст Украине вооружение на сумму 2,3 миллиарда долларов. Ллойд Остин добавил, что в этот пакет помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США.

Отмечается, что Украина получит ракеты для систем Patriot и NASAMS по ускоренному графику.

видео дня

Министр обороны Украины в ответ поблагодарил США за помощь.

"Мы ценим всестороннюю помощь и всю поддержку, которую вы нам предоставляете ... Благодаря этой поддержке мы останавливаем Россию, останавливаем ее агрессию против людей, против наших ценностей и национальных интересов", - сказал Умеров.

Также отмечается, что через несколько дней состоится саммит НАТО, но Украина не получит на нем приглашение на вступление в Альянс.

"Надеюсь, в ближайшее время Украина получит свое приглашение, но сейчас мы будем обсуждать вопрос, как усилить наши возможности", - говорит Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал поездку Умерова в США. Он заявил, что дал министру очень важное поручение - получить конкретные даты о поставках систем ПВО.

"Поручил также министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы "Петриот", о которых у нас договоренность с партнерами", - сказал Зеленский.

Военная помощь для Украины - гарантии безопасности для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина заключила более двадцати соглашений с государствами-партнерами для поддержания своей безопасности. Согласно им в течение следующих 4 лет, Киев будет ежегодно получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи в течение следующих четырех лет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

21 июня Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, как сообщает издание El Mundo.

Глава управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Южная Корея не будет иметь ограничений в помощи Украине, если Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Пентагон военная помощь вторжение России Ллойд Остин
Реклама

Главное за день

Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с "новостями"

Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с "новостями"

19:16 Украина
В ОП намекнули, что отклонили "предложение" Орбана о мире с Россией

В ОП намекнули, что отклонили "предложение" Орбана о мире с Россией

18:38 Украина
Почему в Украине Су-27 не в укрытиях: аналитики раскрыли истинную причину

Почему в Украине Су-27 не в укрытиях: аналитики раскрыли истинную причину

18:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в братской стране 11732

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки 6862

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки

Вали отсюда : Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ 6488

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

Получается, ты врала : российский актер наехал на Софию Ротару 4655

"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

Последние новости

19:16

Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с "новостями"

19:12

Чуда не произошло: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись - СМИ

19:02

Ужин на всю семью: элементарный рецепт запеканки с секретомВидео

18:43

Возлюбленная Дантеса нарушила обещание и заговорила про отношения с артистом

18:38

В ОП намекнули, что отклонили "предложение" Орбана о мире с Россией

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
18:15

В Пентагоне ответили, возможна ли отправка военных КНДР в Украину

18:14

Почему в Украине Су-27 не в укрытиях: аналитики раскрыли истинную причину

18:12

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek

18:11

В Воздушных силах рассказали, когда пилоты начнут выполнять задания на F-16

Реклама
18:08

США дадут Украине оружие на 2,3 млрд долларов: что войдет в новый пакет помощи

17:54

Россия устроит охоту на F-16: известный волонтер прогнозирует "горячее" лето

17:44

Мимо не пролетит ни одна: как сделать ловушку для мух в домашних условияхВидео

17:42

Можно ли молиться лежа на кровати: священник ответил, является ли это грехомВидео

17:34

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

17:31

Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

17:19

Как убрать мелкие царапины на телефоне за 15 минут: от нового не отличить

17:04

Тест для мужчин: длина безымянного пальца расскажет о вашей личности

16:55

Потери врага большие: чем может обернуться для РФ наступление на Торецк

16:52

Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

16:49

Закроют небо над городами: в Defense Express заявили о передаче 24 истребителей F-16

Реклама
16:07

Будут неожиданные последствия: какие приметы нельзя нарушать 3 июля

16:00

РФ бьет по авиабазе ВСУ, где могут развернуть F-16: в Reuters узнали детали

15:54

В России скоропостижно скончался популярный актер

15:53

Долежит вплоть до следующего урожая: "золотые" правила, как хранить свежий картофельВидео

15:51

27 тысяч в ряды ВСУ: в Минюсте озвучили, сколько заключенных могут мобилизовать

15:40

Популярный украинский комик идет в ВСУВидео

15:30

Магнит для насекомых: кого чаще всего кусают комары - простое объяснениеВидео

15:20

Что значит "гріти чуба": мало кто знает истинное значение выраженияВидео

15:04

Полиция не выдала: экс-муж путинистки Снежаны Егоровой не смог увидеть детей в Турции

14:35

"Посмотрите, какое чудо": Наталья Могилевская делает еще одно доброе дело

14:29

"Прекращение огня" и глобальное соглашение: о чем говорили Зеленский и ОрбанВидео

14:21

В Украине ударит +37 градусов: где будет самая сильная жара

14:20

Зачем Орбан приехал в Киев?мнение

14:15

Звезды сошлись: Элина Свитолина показала фото с Дэвидом Бекхэмом

14:14

Действует мгновенно: автоинструктор назвал лучший способ охладить машину в жаруВидео

13:51

Выстоим "несколько недель": в Эстонии выдали заявление о войне с РФ

13:33

Китайский гороскоп на завтра 3 июля: Змеям - коварные сплетни, Собакам - решение проблем

13:05

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт

13:02

Порошенко приехал к военным и вдовам погибших воинов в рубашке за 2250 евро - блогер

12:56

В Курске в РФ масштабный пожар: огонь охватил большую военную базуВидео

Реклама
12:34

Без вантуза и химии: 3 дешевых способа пробить засор за 20 минут

12:26

Самолеты под открытым небом: в Forbes оценили потери после ударов по Миргороду

12:11

Гороскоп на июль 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, карьере и финансахВидео

12:02

Дети Джамалы вернулись жить в Украину - подробности

11:51

Как выглядит и чем занимается внебрачный сын Лукашенко

11:32

РФ начала председательство в Совбезе ООН - будут ли говорить об Украине

11:28

Гороскоп на завтра 3 июля: Весам нужен отдых, Скорпионы получат возможность

11:28

"Это в интересах НАТО": дипломат сказал, как изменится предоставление военной помощи Украине

11:24

Армия РФ может в любой момент начать наступление на Сумщине или Харьковщине

11:18

РФ штурмует в лоб: подполковник рассказал о новой тактике россиян на востоке

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять