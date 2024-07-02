США дадут Украине оружие на 2,3 млрд долларов: что войдет в новый пакет помощи

США объявят новый пакет военной помощи уже в ближайшее время.

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США объявит большой пакет военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Украина в ближайшее время может получить большой пакет военной помощи от США. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

Пентагон передаст Украине вооружение на сумму 2,3 миллиарда долларов. Ллойд Остин добавил, что в этот пакет помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США.

Отмечается, что Украина получит ракеты для систем Patriot и NASAMS по ускоренному графику.

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Министр обороны Украины в ответ поблагодарил США за помощь.

"Мы ценим всестороннюю помощь и всю поддержку, которую вы нам предоставляете ... Благодаря этой поддержке мы останавливаем Россию, останавливаем ее агрессию против людей, против наших ценностей и национальных интересов", - сказал Умеров.

Также отмечается, что через несколько дней состоится саммит НАТО, но Украина не получит на нем приглашение на вступление в Альянс.

"Надеюсь, в ближайшее время Украина получит свое приглашение, но сейчас мы будем обсуждать вопрос, как усилить наши возможности", - говорит Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал поездку Умерова в США. Он заявил, что дал министру очень важное поручение - получить конкретные даты о поставках систем ПВО.

"Поручил также министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы "Петриот", о которых у нас договоренность с партнерами", - сказал Зеленский.

Военная помощь для Украины - гарантии безопасности для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина заключила более двадцати соглашений с государствами-партнерами для поддержания своей безопасности. Согласно им в течение следующих 4 лет, Киев будет ежегодно получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи в течение следующих четырех лет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

21 июня Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, как сообщает издание El Mundo.

Глава управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Южная Корея не будет иметь ограничений в помощи Украине, если Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие.

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