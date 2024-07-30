Украина получит Patriot и другие системы ПВО: Зеленский назвал месяцы поступлений

Украина получит западные системы противовоздушной обороны, в частности американские комплексы Patriot, в ближайшие месяцы. Они помогут защитить страну от ракетных и дроновых атак РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей Ровенской области 30 июля.
"Благодаря нашей работе и партнерам мы увеличиваем количество "Петриотов" и других систем. Поэтому мы будем продолжать работать в этом направлении. И в августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в нашем государстве", - заявил он.
Президент отметил, что приоритетом остается защита промышленных и экономических центров Украины.
ЗРК Patriot
Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Усиление ПВО - последние новости по теме
Ранее Зеленский анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.
Напомним, ранее в WP заявили о мощном усилении ПВО. В частности, самолеты будут сбивать ракеты, беспилотники и вражескую авиацию, а не наносить удары по сухопутным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта.
Как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис Филом Гордоном. Он заявил о том, что Украине нужно больше систем ПВО.
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