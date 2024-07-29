Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

Президент обязал военных представить обновленную структуру работы украинской ПВО.

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Владимир Зеленский рассказал об усилении ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уже начавшейся работе по усилению воздушного пространства над Харьковом системами противовоздушной обороны.

"С точки зрения безопасности скажу, но не сильно углубляясь в детали, воздушное пространство Харькова мы уже начали усиливать", - заявил глава государства в ходе общения с предпринимателями и работниками Полтавской области в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Он уточнил, что будет работа над усилением ПВО и Полтавского региона и пояснил, что приоритет по распределению партнерских систем ПВО по регионам зависит от того, "куда больше прилетает". "Там устанавливаем раньше", - сказал глава государства.

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"Я думаю, что это справедливый подход. И в любом случае области, генерирующие экономику нашего государства, помогают. Это, в принципе, о том - откуда мы берем деньги потом на усиление безопасности. То есть, экономика важна и имеет большое влияние. И Полтавщина имеет большое влияние со своей долей в экономике Украины", - резюмировал президент.

Обновление структуры работы ПВО Украины

По итогам рабочего визита в Харьковскую и Полтавскую области и совещаний с военным командованием Зеленский обязал их представить обновленную структуру работы украинской ПВО до конца текущего года.

"Работаем над конфигурацией ПВО так, чтобы и в Харьковской области, и в других наших регионах было больше защиты от ударов России. Главком Сырский, который также сегодня принимал участие в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы партнерам – что именно должны обеспечить до конца текущего года", - сообщил он в вечернем видеообращении.

Президент также рассказал, что в ходе совещаний заслушал доклад командующего Объединенными силами Андрея Гнатова относительно защиты востока Украины, действий и боевых возможностей.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Усиление ПВО - последние новости по теме

Ранее Зеленский анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Напомним, ранее в WP заявили о мощном усилении ПВО. В частности, самолеты будут сбивать ракеты, беспилотники и вражескую авиацию, а не наносить удары по сухопутным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта.

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис Филом Гордоном. Он заявил о том, что Украине нужно больше систем ПВО.

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