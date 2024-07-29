Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уже начавшейся работе по усилению воздушного пространства над Харьковом системами противовоздушной обороны.
"С точки зрения безопасности скажу, но не сильно углубляясь в детали, воздушное пространство Харькова мы уже начали усиливать", - заявил глава государства в ходе общения с предпринимателями и работниками Полтавской области в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".
Он уточнил, что будет работа над усилением ПВО и Полтавского региона и пояснил, что приоритет по распределению партнерских систем ПВО по регионам зависит от того, "куда больше прилетает". "Там устанавливаем раньше", - сказал глава государства.
"Я думаю, что это справедливый подход. И в любом случае области, генерирующие экономику нашего государства, помогают. Это, в принципе, о том - откуда мы берем деньги потом на усиление безопасности. То есть, экономика важна и имеет большое влияние. И Полтавщина имеет большое влияние со своей долей в экономике Украины", - резюмировал президент.
Обновление структуры работы ПВО Украины
По итогам рабочего визита в Харьковскую и Полтавскую области и совещаний с военным командованием Зеленский обязал их представить обновленную структуру работы украинской ПВО до конца текущего года.
"Работаем над конфигурацией ПВО так, чтобы и в Харьковской области, и в других наших регионах было больше защиты от ударов России. Главком Сырский, который также сегодня принимал участие в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы партнерам – что именно должны обеспечить до конца текущего года", - сообщил он в вечернем видеообращении.
Президент также рассказал, что в ходе совещаний заслушал доклад командующего Объединенными силами Андрея Гнатова относительно защиты востока Украины, действий и боевых возможностей.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Усиление ПВО - последние новости по теме
Ранее Зеленский анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.
Напомним, ранее в WP заявили о мощном усилении ПВО. В частности, самолеты будут сбивать ракеты, беспилотники и вражескую авиацию, а не наносить удары по сухопутным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта.
Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис Филом Гордоном. Он заявил о том, что Украине нужно больше систем ПВО.
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