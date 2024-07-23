'Нам нужно больше ПВО': Ермак впервые поговорил с помощником Камалы Харрис

Руководитель Офиса президента Украины рассказал о ситуации на фронте и поблагодарил США за помощь.

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Глава Офиса президента провел разговор с Филом Гордоном / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, x.com/PhilGordon46

Глава Офиса президента Андрей Ермак впервые провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис Филом Гордоном. Об этом сообщил Офис Президента.

В ходе беседы Ермак подробно рассказал об актуальной ситуации на фронте. Также глава Офиса президента проинформировал Гордона о новых атаках российских оккупантов на украинские города и стратегическую инфраструктуру, в частности на энергетические объекты.

"Нам нужно больше систем ПВО. Также обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США, результаты первого Саммита мира и реализацию пунктов Формулы мира.", - подчеркнул Ермак. видео дня

Кроме этого, руководитель Офиса президента поблагодарил президента США Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса и весь американский народ за непоколебимую поддержку Украины в борьбе с агрессией России. Отдельно он поблагодарил за предоставленный оборонный пакет, который уже делает весомый вклад на фронте.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Выборы в США - решение Байдена о выходе из президентской гонки

Напомним, 21 июля президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской го нке 2024 года. Он заявил, что это правильное решение и он сосредоточится на завершении своей каденции. В то же время Байден выразил поддержку вице-президенту Камалле Харрис как новому кандидату от демократов.

Вскоре вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении выиграть номинацию от Демократической партии на выборах президента. Она поблагодарила за поддержку Джо Байдена и подчеркнула, что вместе с командой будет бороться за победу на выборах.

Политический эксперт Валерий Клочок отметил, что западные медиа давали Трампу до +9% преимущества над Байденом, но с Камалой Харрис шансы кандидатов равны. Он добавил, что возрастной фактор может стать решающим, поскольку Трампу уже 78 лет, тогда как молодые кандидаты, как Харрис, имеют преимущество.

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