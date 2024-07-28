Путин угрожает США из-за размещения ракет в Германии: выдал циничное заявление

Путин заявил, что разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности находится на финальной стадии.

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Путин угрожает США / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: видео

Российский диктатор Владимир Путин угрожает США из-за планов разместить на территории Германии американские ракеты дальнего радиуса действия. Москва обещает "зеркальные меры".

Путин заявил, что в зоне досягаемости американских ракет, которые могут быть размещены в Германии, будут важные российские объекты государственного и военного управления, а время подлета ракет, "которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками", составит около 10 минут.

"В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого одностороннего моратория о развертывании ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота", - сказал диктатор. видео дня

Кроме того, он утверждает, что разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности находится на финальной стадии.

"Будем принимать зеркальные меры по развертыванию таких систем с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира", - заявил Путин.

"Мирный" план Путина и реакция Запада Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров. При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции. Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований. Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля. "Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони. По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

Напомним, что РФ пожаловалась на подготовку Украиной "тайной операции". Страна-агрессор Россия пожаловалась США на якобы подготовку Украиной "тайной операции". Вашингтон попросил Киев не делать этого. Об этом сообщает The New York Times.

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