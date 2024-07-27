Звонок в США: РФ пожаловалась на подготовку Украиной 'тайной операции' - NYT

Представители Пентагона были удивлены этим утверждением, а заявление Белоусова было воспринято серьезно, отмечают в NYT.

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РФ пожаловалась на подготовку Украиной "тайной операции" / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад"

Страна-агрессор Россия пожаловалась США на якобы подготовку Украиной "тайной операции". Вашингтон попросил Киев не делать этого. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в июле новый министр обороны РФ Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Остин разговаривал по телефону с российским министром обороны только пять раз. Почти всегда разговоры инициировал Пентагон.

Остин впервые связался с новым министром обороны России 25 июня. В США заявили, что стараются держать "линии связи открытыми".

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По данным американских чиновников, 12 июля Белоусов сам инициировал звонок. Он заявил, что россияне узнали о "тайной операции", которую якобы готовит Украина по согласованию американцев. Издание отмечает, что Белоусов спросил Остина, известно ли Пентагону о заговоре и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.

NYT отмечает, что представители Пентагона были удивлены этим утверждением, а заявление Белоусова было воспринято серьезно.

"Но что бы Белоусов не раскрыл, все три чиновника сказали, что это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, по сути, если вы думаете о чем-то подобном, не делайте этого", - говорится в материале.

Кроме того, остается неизвестным, была ли реальной подготовка к операции и какую форму она могла принять. Представители Пентагона и Белого дома заявляют, что пока ничего не произошло. Но они отказались раскрывать детали разговора.

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, развязанная агрессором Россией война против Украины будет очень затяжной. В сообщении международного агентства Fitch Ratings говорится о том, что ни одна из сторон не сможет добиться решающего перевеса.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что срок, в течение которого еще может продолжаться война в Украине, зависит от того, как дальше будут развиваться события. Возможны два сценария. Первый касается того, сколько выдержит страна-агрессор Россия и не произойдет ли там дворцовый переворот, второй - сколько еще времени Запад будет готов продолжать эту войну и когда он устанет.

В то же время, президент Владимир Зеленский уверен, что "горячую стадию" войны в Украине можно завершить при поддержке Запада уже в конце 2024 года.

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