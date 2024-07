Звонок в США: РФ пожаловалась на подготовку Украиной 'тайной операции' - NYT

Страна-агрессор Россия пожаловалась США на якобы подготовку Украиной "тайной операции". Вашингтон попросил Киев не делать этого. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в июле новый министр обороны РФ Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Остин разговаривал по телефону с российским министром обороны только пять раз. Почти всегда разговоры инициировал Пентагон.

Остин впервые связался с новым министром обороны России 25 июня. В США заявили, что стараются держать "линии связи открытыми".

По данным американских чиновников, 12 июля Белоусов сам инициировал звонок. Он заявил, что россияне узнали о "тайной операции", которую якобы готовит Украина по согласованию американцев. Издание отмечает, что Белоусов спросил Остина, известно ли Пентагону о заговоре и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.

NYT отмечает, что представители Пентагона были удивлены этим утверждением, а заявление Белоусова было воспринято серьезно.

Кроме того, остается неизвестным, была ли реальной подготовка к операции и какую форму она могла принять. Представители Пентагона и Белого дома заявляют, что пока ничего не произошло. Но они отказались раскрывать детали разговора.

