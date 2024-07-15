Удары ATACMS по России: в Пентагоне объяснили, почему они против

Ранее появилась информация, что Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова.

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США все еще против ударов ВСУ вглубь России / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео ,

Политика США относительно "глубоких" ударов Украины по России все еще не изменилась - Вашингтон выступает против и не разрешает атаки ракетами ATACMS на сейчас, рассказал в интервью Голосу Америки представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Райдер подчеркнул, что Америка не хочет "непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины".

"Однако мы никогда никоим образом не недооцениваем угрозу, которую Россия представляет для Украины. Поэтому мы будем работать с Украиной и в дальнейшем, чтобы она имела все необходимое для защиты своей суверенной территории и своего народа", - сказал он.

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На вопрос, как именно "ситуация может эскалировать", представитель Пентагона ответил, что "если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние или могут иметь непредсказуемые последствия с точки зрения эскалации".

"Мы будем и в дальнейшем вести активные разговоры с украинцами, но сейчас наша политика не изменилась", - добавил он.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по России - США все еще против

После отмены ограничений бить американским вооружением по приграничной территории России Соединенные Штаты дальше не продвинулись.

А старший директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер вообще заявил, что это, мол, не изменит ситуацию на поле боя. Чиновник пытался аргументировать это большими размерами Российской Федерации.

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что это разрешение решает только тактическую цель. Зато ВСУ должны получить возможность атаковать ракетами аэродромы стратегической авиации, откуда РФ наносит террористические удары по городам Украины.

Однако недавно в Пентагоне признались, что Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров министров обороны США и России Остина и Белоусова.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

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