В США оценили удары ВСУ ATACMS: что удалось уничтожить в Крыму

США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Силы обороны уже успели нанести ими удары по временно оккупированному Крыму и уничтожить "жирные" цели врага.

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В США прокомментировали результаты ударов ВСУ по Крыму дальнобойным оружием / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

В США прокомментировали удар Сил обороны Украины американскими ракетами ATACMS по территории временно оккупированного Крыма. Благодаря работе ВСУ удалось уничтожить зенитно-ракетные комплексы врага.

Об этом во время брифинга Белого Дома рассказал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, успехи ВСУ теперь не ограничиваются только фронтом и Украина получила определенное преимущество над страной-агрессором Россией.

Он отметил, что ВСУ взяли верх над армией РФ в нанесении поражений противнику с помощью дальнобойного оружия. При этом украинские военные поразили не только ЗРК противника, но и другие важные цели на временно оккупированном полуострове.

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"Украина применила предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы, - добавил Кирби.

Координатор Совета нацбезопасности США подчеркнул, что ранее ВСУ удалось затопить и корабль в порту Севастополя. Это также произошло с помощью крылатых ракет. Именно из-за этого вражеский флот вынужденно покинул территорию Крыма.

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Удары ВСУ ATACMS по вражеским объектам

Недавно у Зеленского попросили США разрешение на удары ATACMS на 300 км. это особенно важно для Украины, потому что есть аэродромы, на которых оккупанты используют свои КАБы. Поэтому пока КАБы РФ не летят большую дистанцию, Украина могла бы бить по этим аэродромам.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что ракеты ATACMS могут уничтожить Крымский мост. Вопрос только в их количестве.

Напомним, Силы обороны Украины смогли потопить российский тральщик "Ковровец" во временно оккупированном Севастополе с помощью поставленных Пентагоном ракетных комплексов ATACMS.

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