Пентагон ошибся на 2 миллиарда: в Украину отправят дополнительную помощь

В Пентагоне обнаружили дополнительные ошибки в расчетах по боеприпасам, ракетам и другому вооружению для отправки в Украину на сумму 2 миллиарда долларов. Это увеличило неправильно оцененные материалы до 8,2 миллиарда долларов.
Как пишет Reuters, Минобороны Штатов столкнулось с такими трудностями из-за нечетких бухгалтерских определений. Об этом свидетельствует новый отчет Счетной палаты правительства.
В частности Пентагон заявил, что сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "обесцененной стоимости" для подсчета миллиардов материалов, которые отправляли в Украину в 2023 году. Это создало возможность отправить Киеву миллиарды долларов.
Так было обнаружено еще 2 миллиарда завышений, в результате чего в Украину могут направить дополнительное вооружение для покрытия объема помощи, которая была одобрена администрацией президента Байдена.
В Счетной палате правительства порекомендовали Конгрессу США уточнить определение стоимости в контексте оборонных предметов в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава. Также там выпустили рекомендации для Министерства обороны США по обновлению руководства, включив в него раздел оценки для КПК и оценку конкретных компонентов. В Пентагоне согласились с рекомендациями.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
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Помощь США Украине - что известно
Накануне стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. В этот пакет помощи вошли: одна батарея Patriot, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов, зенитные ракеты Stinger и многое другое.
Ранее сообщалось, что США планируют изменить очередность выполнения контрактов на поставку ракет, чтобы Украина получила их быстрее. Плюс в том, что ракеты будут, минус - на это нужно время.
Напомним, в начале июля Пентагон объявил о передаче Украине вооружения на сумму 2,3 миллиарда долларов. Ллойд Остин добавил, что в этот пакет помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США.
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