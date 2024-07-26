Пентагон ошибся на 2 миллиарда: в Украину отправят дополнительную помощь

Из-за бухгалтерских просчетов из США могут отправить дополнительное вооружение Украине для покрытия объема помощи.

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В Украину могут отправить дополнительное вооружение из-за ошибки Пентагона / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВСУ

В Пентагоне обнаружили дополнительные ошибки в расчетах по боеприпасам, ракетам и другому вооружению для отправки в Украину на сумму 2 миллиарда долларов. Это увеличило неправильно оцененные материалы до 8,2 миллиарда долларов.

Как пишет Reuters, Минобороны Штатов столкнулось с такими трудностями из-за нечетких бухгалтерских определений. Об этом свидетельствует новый отчет Счетной палаты правительства.

В частности Пентагон заявил, что сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "обесцененной стоимости" для подсчета миллиардов материалов, которые отправляли в Украину в 2023 году. Это создало возможность отправить Киеву миллиарды долларов.

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Так было обнаружено еще 2 миллиарда завышений, в результате чего в Украину могут направить дополнительное вооружение для покрытия объема помощи, которая была одобрена администрацией президента Байдена.

В Счетной палате правительства порекомендовали Конгрессу США уточнить определение стоимости в контексте оборонных предметов в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава. Также там выпустили рекомендации для Министерства обороны США по обновлению руководства, включив в него раздел оценки для КПК и оценку конкретных компонентов. В Пентагоне согласились с рекомендациями.

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Помощь США Украине - что известно

Накануне стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. В этот пакет помощи вошли: одна батарея Patriot, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов, зенитные ракеты Stinger и многое другое.

Ранее сообщалось, что США планируют изменить очередность выполнения контрактов на поставку ракет, чтобы Украина получила их быстрее. Плюс в том, что ракеты будут, минус - на это нужно время.

Напомним, в начале июля Пентагон объявил о передаче Украине вооружения на сумму 2,3 миллиарда долларов. Ллойд Остин добавил, что в этот пакет помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США.

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