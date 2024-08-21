Все будет бесполезно - Bloomberg о запрете ВСУ бить западным оружием на Курщине

Если Запад не позволит Украине бить дальнобойным вооружением по целям в РФ, то выгода Курской операции будет упущена.

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Западные F-16 в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

По мнению аналитиков, если операция в Курской области не активизирует усилия западных стран, или хотя бы не повлияет на разрешение бить дальнобойным оружием по России, то все стратегические возможности наступления на Курщину будут напрасными. Об этом сообщили аналитики издания Bloomberg.

Ранее также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что операция в Курской области вообще была бы ненужной, если бы ранее западные партнеры Украины дали разрешение бить своим оружием по военной инфраструктуре на территории России.

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В Bloomberg отмечают, что слова Зеленского не беспочвенны и хорошим результатом операции на Курщине будет разрешение союзников бить с территории Украины по российским объектам. Если это произойдет, то операция будет иметь военный успех, ослабив давление на фронт, который медленно прогибался.

"Пока что это не работает. Вместо этого Россия усилила атаки на Донбассе, одновременно собирая вместе разношерстную группировку сил из других регионов, чтобы остановить украинское наступление на Курск. Но фокус может быть в некотором смысле неверным", - пишет обозреватель Марк Чемпион.

Также аналитик говорит, что все стороны, включая Зеленского, знают, что эта война рано или поздно закончится за столом переговоров. Однако, важным является вопрос, кто будет инициатором и на чьих условиях будут проходить эти переговоры.

"Западные лидеры должны наконец определить, что победой для Украины является обеспечение сильной позиции на переговорах, и разработать финансовую и военную стратегию для достижения этой цели. У них есть средства, и они могут начать с отмены ограничений на ракеты дальнего радиуса действия", - добавил аналитик.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, ранее эксперт Олег Жданов заявил, что Путина мало интересуют курские территории и он готов пожертвовать ими, чтобы не ослабить наступления на Украину.

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска делают "следующие шаги" на территории Курской области и пополняют обменный фонд.

Ранее стало известно, что дроны в очередной раз атаковали аэродром "Савалейка" и могли уничтожить до 25% носителей ракет "Кинжал" и другие самолеты.

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