'Делаются шаги': Зеленский раскрыл новые детали операции ВСУ на Курщине

Украинские воины контролируют определенные районы в Курской области и пополняют обменный фонд Украины, рассказал президент.

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Зеленский раскрыл подробности боев на Покровском направлении и Курщине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельный батальон морской пехоты, Генштаб ВСУ

В среду, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал несколько докладов от главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. Доклад касался ситуации на фронте, прежде всего Покровского направления и Курщины. Об этом сообщил президент в вечернем видеообращении.

"Фронт - наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами", - рассказал Зеленский.

По его словам, очень важно, чтобы партнеры выполняли обязательства по поставке военной помощи. Зеленский отметил, что это фундаментально для обороны Украины.

видео дня

Относительно операции в Курской области, президент отметил, что украинские защитники продолжают боевые действия и "делаются шаги".

"Контролируем определенные районы. И спасибо всем нашим ребятам, всем подразделениям за дальнейшее пополнение обменного фонда", - отметил он.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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Напомним, ВСУ в Глушковском районе Курской области постепенно зажимают группировку российских войск. Как сообщил военный эксперт Александр Мусиенко, оккупанты могут оказаться в окружении из-за отрезания сообщения через реку Сейм. Украинские силы продолжают наступательные действия и расширили контроль над территорией РФ до 1256 квадратных километров.

Также после прорыва в Курскую область 6 августа украинские бойцы верят в победу и воодушевлены успехами. Это первое крупное пересечение российской границы украинскими силами за 2,5 года войны. Хотя ситуация становится сложнее, военные сохраняют оптимизм и готовы продолжать наступление.

В то же время Олег Жданов отметил, что российский диктатор Владимир Путин не сильно переживает о потере Курщины. Путин сосредоточен на захвате Донбасса и не планирует снимать войска с восточного фронта.

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