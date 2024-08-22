Обменный фонд Украины мощно пополнился: ВСУ похвастались 'уловом' на Курщине

Украинские военные, участвующие в боях в Курской области, достигли значительных успехов в пополнении обменного фонда.

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ВСУ собрали богатый "урожай" на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска Украины

Операция ВСУ в Курской области РФ успешно продолжается. Украинские военные достигли значительных успехов в пополнении обменного фонда на Курщине. Об этом сообщили Сухопутные войска Украины в Telegram.

Как отметили Сухопутные войска, украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на территории страны-агрессора РФ. Количество российских военных, попавших в плен, растет.

"Еще один день наших активных действий на территории врага. Воины Сухопутных войск продолжают выполнение боевых задач на Курщине. Имеем хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой", - говорится в сообщении. видео дня

Обменный фонд Украины российскими пленными пополнили защитники из 22 отдельной механизированной бригады. Точное количество россиян, попавших в плен, не раскрывают.

Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, украинские войска продолжают боевые действия в Курской области и контролируют определенные районы. Президент Украины заслушал доклады от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении и Курщине.

Также военный эксперт Олег Жданов отметил, что Путин пока не имеет четкой стратегии для Курской области, что предоставляет ВСУ возможность действовать неожиданно. Он также подчеркнул, что Крым сейчас является слабым местом для российских оккупантов, и Украина имеет шанс воспользоваться этим для начала операции по освобождению полуострова.

Как сообщал Главред, ВСУ в Глушковском районе Курской области постепенно зажимают группировку российских войск. Как сообщил военный эксперт Александр Мусиенко, оккупанты могут оказаться в окружении из-за отрезания сообщения через реку Сейм. Украинские силы продолжают наступательные действия и расширили контроль над территорией РФ до 1256 квадратных километров.

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