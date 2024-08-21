В Курске отвлекающий маневр: ВСУ могут неожиданно освободить Крым - эксперт

Пока Путин не может разработать конкретный план, как действовать в Курской области, ВСУ могут ударить там, где РФ не ждет.

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ВСУ, война, Крым / Колаж: Главред, фото: Униан, Генштаб ВСУ,

Пока Путин не может разработать конкретный план, как действовать в Курской области, ВСУ имеют возможность ударить там, где РФ не ждет.

Крым сейчас - слабое место для российских оккупантов, поэтому ВСУ имеют все шансы этим воспользоваться и начать операцию по освобождению полуострова.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Как убежден Жданов, сейчас для Украины наступает очень удачное время для освобождения Крыма.

"Сейчас для нас очень удачное время для операции освобождения Крыма. Почему? Потому что для первой волны тушения "пожара" в Курской области Россия сняла усиление, которое планировалось для Херсонской и Запорожской областей - они могли забрать оттуда до 15 батальонов", - заявил Жданов.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Как объясняет военный эксперт, это означает, что на сегодня наименьшая концентрация войск РФ на нашей территории именно там и поэтому действительно было бы неплохо воспользоваться этой возможностью.

Крымский мост - характеристики / Инфографика: Главред

"Сегодня мы уже готовим основу для проведения такой операции, зачищая Крым от систем ПВО врага, уничтожаем военные объекты и объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают российские войска на территории самого Крыма, то есть, работа уже идет. Что касается самолетов F-16, то минимально для выполнения огневых задач хватит того количества, которое мы имеем сейчас, поэтому если есть возможность, их надо применять", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация в Крыму - последние новости

Адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери убежден, что есть одна менее очевидная цель для удара ВСУ в Крыму. Украинская армия уже имеет необходимое оружие для поражения этих объектов. Он отметил, что паромная переправа - это законная военная цель.

Недавно Буданов объяснил, почему отвоевать Крым проще, чем Донбасс. По его мнению, вернуть Крым можно с помощью двух основных точек входа - Крымский мост и сухопутный перешеек со стороны России.

До этого стало известно, что Силы обороны Украины нанесли мощный удар по "центру принятия решений" РФ во временно оккупированном Крыму. После удара по штабу Черноморского флота в 2023 году, россияне приняли решение перенести часть органов управления в Новороссийск.

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