Угрожала убийством: суд ответил, откроет ли дело против дочери Фарион

Суд окончательно определился, рассмотрит ли жалобу адвоката подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, и откроет ли дело против ее дочери.

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Суд определился, будут ли открывать дело против дочери Фарион / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/sofiya.semchyshyn, facebook.com/farioniryna

Галицкий районный суд Львова рассмотрел жалобу адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он через суд добивался открытия дела против ее дочери. Причиной стали якобы угрозы в адрес его клиента.

Как говорится в постановлении суда от 16 августа, окончательным решением стало не открывать дело и не удовлетворять жалобу адвоката.

С заявлением о преступлении адвокат обратился в полицию 5 августа.

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Жалоба заключалась в том, что 26 июля в перерыве судебного заседания, во время которого его подзащитному Вячеславу Зинченко избирали меру пресечения, дочь погибшей в присутствии журналистов, прокуроров и других лиц угрожала подозреваемому убийством.

Защитник обратился в суд, ведь сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР не были внесены и досудебное расследование по указанному заявлению о преступлении не началось. Адвокат имел целью обжаловать это и обязать полицейских открыть дело.

Убийство Ирины Фарион Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.

В 23:30 по местному времени языковед умерла в больнице.

Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.

25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.

Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.

Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".

Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.

По словам представителя полиции, она просила отказать в удовлетворении жалобы. Аргументом стало то, что в ходе проведенной проверки угроз жизни и здоровью подозреваемого не установлено.

"В результате проведения анализа видеоматериалов с судебного слушания от 26 июля установлено, что дочь убитой, будучи в повышенном психоэмоциональном состоянии, постоянно спрашивала задержанного о том, почему он убил ее мать. Вместо этого подозреваемый демонстративно показал ей язык, что в свою очередь очень возмутило ее. Женщина начала словесную перепалку, в которой не было прямых явных угроз жизни и здоровью подозреваемого", - говорится в тексте постановления.

Однако ходатайство следователя в обеспечении личной охраны подозреваемому 31 июля Галицкий райсуд Львова удовлетворил.

Как результат, он был перемещен из ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)" в ИВС №4 ГУНП во Львовской области, где он и находится.

"Тем самым была обеспечена личная охрана подозреваемому. Сейчас, по данным следствия и суда, отсутствуют какие-либо прямые угрозы его жизни и здоровью", - сказано в постановлении.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Ирины Фарион - последние новости

Как известно, 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому. Его будут держать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Отмечается, что по ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицким райсудом г. Львов взят под стражу 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Дочь Фарион заявила, что хочет поговорить с убийцей мамы и кое-что у него спросить. Также она подчеркнула, что когда узнала о задержании подозреваемого, то не чувствовала страха, а только ярость.

Мать подозреваемого в убийстве Фарион все же отмечает, что ее сын не имел мотивов для убийства Ирины Фарион, у него не было каких-то политических разногласий.

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