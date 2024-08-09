Следующий после Фарион: Притула рассказал о покушениях на его жизнь

После убийства Ирины Фарион все больше известных фигур решили пересмотреть вопрос своей безопасности. Исключением не стал и Сергей Притула.

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Сергей Притула рассказал о покушениях на его жизнь / Коллаж Главред, фото: УНИАН, инстаграм Сергея Притулы

Отвечая на вопрос, были ли за время полномасштабной войны в Украине покушения на его жизнь, шоумен и общественный деятель Сергей Притула рассказал, что определенные сообщения поступали.

Своими мыслями украинский общественный и политический деятель поделился в эфире "Украинского радио".

Журналистка обратила внимание, что именно на таких людей как Притула "охотятся" россияне, ведь он волонтерит уже около 10 лет. В то же время телеведущий честно заявил, что боится за свою жизнь и за это время были определенные неприятные сигналы о его безопасности.

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"Я конечно боюсь за свою жизнь, я же нормальный человек. То есть выходить и говорить, я такой бесстрашный хожу по Киеву. Да, конечно есть переживания. Время от времени поступали какие-то сигналы, которые проверялись службой безопасности. Но, слава Богу, все в порядке и пока я с вами общаюсь", - пояснил Притула.

Комментируя убийство Ирины Фарион, Сергей Притула заявил следующее:

"Я думаю, если бы у россиян было желание убить меня, или любого другого из волонтерской среды, то это не потому, что Притула, или Стерненко, или еще кто-то собирает большие суммы, это потому, что это будет такая очень серьезная демотивация, мне кажется, для части украинского общества. И то, что случилось с госпожой Ириной Фарион, это опять же доказательство того, что у нашего врага руки также длинные, как у наших спецслужб. Надо быть осторожнее, осмотрительнее", - резюмировал Притула.

Шоумен напомнил, что воспитывает троих детей, поэтому он хочет прожить еще какую-то жизнь и посмотреть, как они вырастут.

Убийство Ирины Фарион - последние новости

Как известно, вечером 19 июля, известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион умерла в больнице после огнестрельного ранения головы.

Впоследствии в сети неожиданно подростки поддержали трендом подозреваемого в убийстве Фарион. В сети TikTok подростки начали опасную тенденцию, где они одеваются как подозреваемый в убийстве и берут на себя ответственность за преступление.

Родители подозреваемого в убийстве Фарион уже дали показания. В судебном зале в понедельник, 5 августа, они еще раз подчеркнули, что не верят в причастность сына к преступлению.

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