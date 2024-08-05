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"Он восхищался Бандерой!": родители подозреваемого в убийстве Фарион дали показания

Яна Ставская
5 августа 2024, 21:23
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Ближайшие родственники 18-летнего Вячеслава до сих пор не верят, что их сын мог такое совершить.
'Он восхищался Бандерой!': родители подозреваемого в убийстве Фарион дали показания
Зинченко всего 18 лет. Сейчас он в СИЗО Львова / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Родители подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого удерживают в СИЗО Львова, дали показания. В судебном зале в понедельник, 5 августа, они еще раз подчеркнули, что не верят в причастность сына к преступлению.

В комментарии местным СМИ отец парня Федор Зинченко сказал, что Вячеслав "воспитывался по-другому", в частности, интересовался футболом.

Федор с женой - педагоги по специальности.

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"Считаю, нет. Потому что он воспитывался по-другому. Вы знаете, что у нас с женой есть педагогическое образование. Жена в школе работает много лет. Я имею образование тренера-преподавателя. К сожалению, не работаю сейчас. Он занимался футболом, хотел стать футболистом. Чтобы совершить такое, должно быть какое-то основание", - ответил мужчина.

Также он добавил, что с сыном после ареста еще не виделся, поскольку на этом этапе расследования и по этой статье это не предусмотрено.

Елена Зинченко добавила, что ее сын читал книги и "увлекался Степаном Бандерой".

"Много ли вы таких ребят знаете, которые в 18 лет изучают... Он мне рассказал о Степане Бандере. Я не знала - он знал! Он читал, увлекался. У него есть (худи) с надписью: "Мой герой - Степан Бандера", - поделилась женщина.

Сегодня, 5 августа, адвокат Зинченко обжаловал меру пресечения, призывая суд отпустить парня под домашний арест с обязательством ношения электронного браслета. Однако суд отклонил.

Убийство Фарион - главное

26 июля суд Львова избрал арестовал 18-летнего Вячеслава Зинченко на 60 суток без возможности внесения залога. При этом его адвокат ходатайствовал о домашнем аресте с э-браслетом.

Зинченко подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион. В женщину выстрелили 19 июля, от полученных травм она скончалась в больнице.

Сам Зинченко - уроженец Днепра. Следствие считает, что парень заранее готовил покушение и может быть только исполнителем. Во время обысков по месту жительства Зинченко правоохранители изъяли его переписку с российскими неонацистами. Однако задержанный дело в суде не комментирует.

Согласно материалам суда, Зинченко приехал во Львов железнодорожным транспортом, снимал за период пребывания минимум три квартиры и выслеживал свою будущую жертву неподалеку от ее дома. Похожего юношу действительно фиксировали камеры видеонаблюдения.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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