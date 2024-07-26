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Не сдержала эмоций: дочь Фарион высказалась в сторону предполагаемого убийцы

Анна Косик
26 июля 2024, 14:32
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София Семчишин будет требовать пожизненное заключение для подозреваемого в убийстве его матери Ирины Фарион.
Ирина Фарион, София Семчишин, вероятный убийца
Дочь Фарион пообещала бороться за пожизненное заключение подозреваемого в убийстве ее матери / Коллаж: Главред, фото: скрины с видео, Sofiya Semchyshyn

26 июля на судебном заседании по избранию меры пресечения 18-летнему днепрянину в Галицком суде Львова дочь убитого языковеда Ирины Фарион обратилась к подозреваемому с эмоциональной речью. В сети опубликовали соответствующие кадры.

Женщина подчеркнула, что вероятный убийца "вырвал сердце целой нации" и она сделает все, чтобы жизнь парня закончилась в тюрьме, то есть будет бороться за назначение пожизненного заключения. Женщина также вспомнила слова мамы.

"Мы будем бороться до конца. Потому что мама говорила, что нужно держаться, бороться и, конечно, мы победим", - добавила она.

видео дня

Кроме этого Семчишин заявила, что Ирина Фарион накануне убийства не получала никаких угроз.

В ответ на заявления дочери языковеда подозреваемый, судя по видео, опубликованным в сети, отреагировал вызывающе, показав Софии язык.

Не сдержала эмоций: дочь Фарион высказалась в сторону предполагаемого убийцы
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео обращения дочери Фарион к предполагаемому убийце:

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Ирины Фарион во Львове

Напомним, 19 июля, во Львове совершили покушение на жизнь языковеда, ученого и экс-нардепа Ирины Фарион. Стрелок попал в висок женщины, врачи пытались спасти ее жизнь, однако через несколько часов сердце Фарион остановилось.

Почти сразу после сообщения о стрельбе правоохранители начали поиски преступника. Через некоторое время появилась информация, что на месте смертельного покушения на Фарион правоохранители нашли 9-миллиметровую гильзу. В полиции предполагали, что у парня, которого фиксировали камеры видеонаблюдения накануне убийства, были сообщники.

Через 6 суток после покушения, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион.

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