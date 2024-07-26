Не сдержала эмоций: дочь Фарион высказалась в сторону предполагаемого убийцы

26 июля на судебном заседании по избранию меры пресечения 18-летнему днепрянину в Галицком суде Львова дочь убитого языковеда Ирины Фарион обратилась к подозреваемому с эмоциональной речью. В сети опубликовали соответствующие кадры.
Женщина подчеркнула, что вероятный убийца "вырвал сердце целой нации" и она сделает все, чтобы жизнь парня закончилась в тюрьме, то есть будет бороться за назначение пожизненного заключения. Женщина также вспомнила слова мамы.
"Мы будем бороться до конца. Потому что мама говорила, что нужно держаться, бороться и, конечно, мы победим", - добавила она.видео дня
Кроме этого Семчишин заявила, что Ирина Фарион накануне убийства не получала никаких угроз.
В ответ на заявления дочери языковеда подозреваемый, судя по видео, опубликованным в сети, отреагировал вызывающе, показав Софии язык.
Смотрите видео обращения дочери Фарион к предполагаемому убийце:
Кто такая Ирина Фарион?
Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".
Убийство Ирины Фарион во Львове
Напомним, 19 июля, во Львове совершили покушение на жизнь языковеда, ученого и экс-нардепа Ирины Фарион. Стрелок попал в висок женщины, врачи пытались спасти ее жизнь, однако через несколько часов сердце Фарион остановилось.
Почти сразу после сообщения о стрельбе правоохранители начали поиски преступника. Через некоторое время появилась информация, что на месте смертельного покушения на Фарион правоохранители нашли 9-миллиметровую гильзу. В полиции предполагали, что у парня, которого фиксировали камеры видеонаблюдения накануне убийства, были сообщники.
Через 6 суток после покушения, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион.
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