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В сети неожиданно подростки поддержали трендом подозреваемого в убийстве Фарион

Степан Гафтко
7 августа 2024, 02:52
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Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион получил в сети много фанатов, которые поддержали его.
В сети неожиданно подростки поддержали трендом подозреваемого в убийстве Фарион
Тренд убийцы Фарион / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Фокус

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко неожиданно в сети поддержали сотни подростков. Об этом говорится в материале канала "Великий Львов".

После убийства во Львове языковеда Ирины Фарион в сети TikTok подростки начали опасный тренд, где они одеваются как подозреваемый в убийстве и берут на себя ответственность за преступление.

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Тренд могла инспирировать российская пропаганда: все ролики сопровождаются русской музыкой, а сам TikTok, китайская соцсеть, известен, как рассадник российской пропаганды.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Суть молодежного тренда - подростки одеваются в одежду, в которую был одет Зинченко, и заявляют, что это якобы они убили Фарион. Кроме того, они называют подозреваемого своим кумиром и публикуют контент с соответствующими надписями. Для этого, кстати, фанаты Зинченко даже создали специальный хэштег.

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Напомним, что 19 июля во Львове стреляли в Ирину Фарион. Стрелок попал в висок языковеда. Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики боролись за ее жизнь, однако она умерла.

Позже правоохранители сообщили, чтоподозреваемого в убийстве удалось задержать. Им оказался 18-летний уроженец Днепра Вячеслав Зинченко. Известно, что во время подготовки преступления он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

26 июля задержанному по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион объявили подозрение и взяли под стражу.

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