В США задержали мужчину, который готовил еще одно покушение на Трампа - Politico

Правоохранители США предотвратили покушение на Трампа, арестовав гражданина Пакистана, который планировал убийства американских политиков и чиновников.

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В Штатах поймали пакистанца, который готовил убийство Трампа / Коллаж Главред, скрин с видео

Как сообщает издание Politico, арест 46-летнего Асифа Мерчанта состоялся в Техасе 12 июля. По версии прокуроров, в этот момент он готовился покинуть страну. Что интересно, как рассказали официальные лица, к неудачному покушению на Трампа в июле задержанный непосредственного отношения не имеет.

Покушение на Дональда Трампа - что известно 13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Экс-президент получил ранение в ухо.

Стрелка ликвидировали, также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены. видео дня

Однако существует версия, что пакистанца заказал Иран, вероятно, в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого, по приказу тогда еще президента Трампа, ликвидировали в 2020 году в Ираке.

Ликвидация Касема Сулеймани по приказу Трампа В соответствии с приказом президента США Дональда Трампа, иранского генерала, командующего подразделения "Кудс" (Quds) Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани (Qasem Soleimani) убили американские военные в январе 2020 года. "По указанию президента, военные США применили решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани, руководителя Корпуса "Кудс" сил Исламской революции Ирана, который определен в США как иностранная террористическая организация", - говорится в сообщении на сайте Пентагона. Генерала убили в Багдаде, в результате авиаудара.

О том, что Трамп действительно рассматривался как возможная мишень для покушения, рассказали источники Politico. Однако в обнародованных на этой неделе судебных документах Трамп прямо не упоминается.

Согласно судебным документам, ФБР стало известно о намерениях пакистанца Асифа Мерчанта еще в апреле. Они пришли к такому выводу после того, как он путешествовал по Ирану и Пакистану, а затем полетел в США и связался с определенным лицом.

Именно этот человек и сообщил правоохранительным органам о злонамеренных намерениях. Как говорится в судебных документах, этот неназванный контакт согласился стать конфиденциальным источником для ФБР.

Прокуроры рассказывают, что, чтобы поймать злоумышленника, ФБР организовало целую операцию. Они наняли пару офицеров под прикрытием, которые выдавали себя за наемных убийц, которые могли бы помочь в операции.

В июне этого года подозреваемый встретился с ними и выдал планы о том, что хочет убить "политическое лицо".

Дональд Трамп - последние заявления

Недавно у Дональда Трампа заговорили о "приемлемом мире" в Украине. Кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс повторил тезис Дональда Трампа о том, что страна-агрессор Россия никогда бы не вторглась в Украину, если бы тот был президентом. Однако сейчас кандидат в вице-президенты США также видит путь достижения мира в Украине.

К слову, Зеленский с командой уже ищут союзников на случай победы Трампа. Речь идет о бывшем главе Совета национальной безопасности Роберте О'Брайене, госсекретаре Майке Помпео, а также сенаторе от штата Арканзас Томе Коттоне.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет провести переговоры Зеленского и Путина, если победит на выборах. Он планирует связаться с президентами, ведь "хорошо знает их обоих".

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