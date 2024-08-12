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Отец подозреваемого в убийстве Фарион высказался о вероятной версии преступления

Алексей Тесля
12 августа 2024, 15:55
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Отец Вячеслава Зинченко прокомментировал якобы найденную полицией в их квартире записку сына.
Ирина Фарион
Родители Вячеслава Зинченко прокомментировали версию убийства Ирины Фарион / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко приехал во Львов для встречи с друзьями и не имеет отношения к преступлению, заявили его родители.

"Вернулся домой и дальше вел нормальную, обычную жизнь. А это - другое дело и надо искать настоящих убийц и заказчиков. Это никак не связано с моим сыном. Доказательств действительно нет", - подчеркнула мать подозреваемого в интервью 11 каналу.

Отец Зинченко прокомментировал якобы найденную полицией в их квартире записку сына, в которой он написал, что "скрывал это от родителей ради их безопасности".

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"Следствие не рассказывало о существовании этого письма и тем более о его содержании. Я был на допросе, и следователь ничего такого не говорил. Также не показал мне, что он переписывался с какими-то ультраправыми движениями. Этого нет в ходатайстве об избрании меры пресечения. Поэтому вообще с доказательной базой все очень печально", - отметил он.

Отец Зинченко также утверждает, что в их доме никто даже не знал фамилии Фарион.

"Слава к украинскому языку относился с уважением. Он много читал, очень интересовался украинским национализмом - Степаном Бандерой, Романом Шухевичем, Евгением Коновальцем. Поэтому у них с Фарион, скорее всего, общее отношение к украинскому языку", - добавил Федор Зинченко.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения подозреваемому. Вячеслава Зинченко будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Отмечается, что по ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицким райсудом г. Львов взят под стражу 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

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