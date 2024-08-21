'Что-то начнет меняться': дипломат сказал, когда в РФ вспыхнут протесты против Путина

Изменения в России возможны только тогда, когда война коснется непосредственно Москвы, где живут элиты, отметил Владимир Огрызко.

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Поднимется ли в России волна недовольства из-за событий в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Большинство россиян воспринимают войну как нечто далекое и даже теперь, когда боевые действия пришли на их территорию, не стоит ожидать массовых протестов или недовольства. Россия всегда была страной рабов, где люди слепо следуют за своими правителями. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Российское "народонаселение" чрезвычайно разное, страна огромная. Что для сибиряка значит то, что происходит на какой-то Курщине, где он никогда не бывал, и не знает, где та Курщина на карте? Не говоря уже о жителях Дальнего Востока. Они живут своей местной жизнью, которая за пределы региона не выходит. Поэтому ожидать, что в России поднимется волна недовольства из-за событий в Курской области, не стоит. Я в это не верю", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия традиционно остается "страной рабов", где большинство населения следует за позицией власти и не проявляет собственной воли. По словам Огрызко, эта рабская ментальность глубоко укоренена в российском обществе.

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"Поэтому я не верю в то, что в России могут начаться протесты. Когда подобная Курской операция начнется где-то под Москвой, где живут хозяева рабов, тогда шанс на то, что что-то начнет меняться, безусловно, будет. А будет он только тогда, когда финансовая и политическая обслуга Путина поймет, что он проигрывает, что с этим нужно заканчивать", - отметил экс-министр иностранных дел Украины.

Также Огрызко отметил, что даже российский олигарх Олег Дерипаска уже высказался за завершение войны, хотя и в контексте замораживания конфликта, что неприемлемо для Украины. Тем не менее, сам факт таких заявлений является важным сигналом о возможных сдвигах в настроениях российской элиты.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, ВСУ в Глушковском районе Курской области постепенно зажимают группировку российских войск. Как сообщил военный эксперт Александр Мусиенко, оккупанты могут оказаться в окружении из-за отрезания сообщения через реку Сейм. Украинские силы продолжают наступательные действия и расширили контроль над территорией РФ до 1256 квадратных километров.

Также после прорыва в Курскую область 6 августа украинские бойцы верят в победу и воодушевлены успехами. Это первое крупное пересечение российской границы украинскими силами за 2,5 года войны. Хотя ситуация становится сложнее, военные сохраняют оптимизм и готовы продолжать наступление.

В то же время Олег Жданов отметил, что российский диктатор Владимир Путин не сильно переживает о потере Курщины. Путин сосредоточен на захвате Донбасса и не планирует снимать войска с восточного фронта.

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