Курской операции мало, чтобы свергнуть Путина: какие шаги уничтожат режим

Операция Украины в Курской области принесла Кремлю немало проблем – Россия уже вынуждена отводить войска, а внутри страны растет напряженность.

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Пока сложно сказать, как ситуация в Курской области отразится на режиме Путина - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Наступление ВСУ в Курской области создало немало проблема для режима Владимира Путина в РФ, однако пока сложно сказать, как операция окончательно повлияет на устойчивость его власти. Боевых действий на Курщине для падения путинской системы недостаточно, нужны еще значительные военные поражения и экономические проблемы. Об этом заявил полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон.

Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что события на Курщине заставляют россиян снимать войска с других частей фронта, где у них преимущество над ВСУ. Россия получила множество проблем, но пока сложно оценить их конечное влияние на устойчивость режима.

"Курское наступления вредит режиму Путина, но вряд ли повлечет за собой его падение. Если его не соединить с другими значительными военными поражениями и экономическими трудностями РФ", - считает Гамильтон. видео дня

Наиболее оптимальный вариант для украинской армии – стратегическое смещение военных усилий оккупантов, утверждает операционный директор Пражского института исследований по безопасности Борис Калийский.

Эксперт пока считает маловероятным падение режима Путина.

"Россия теряет инициативу, вынуждена отводить войска, внутри страны растет политическое инакомыслие и недовольство Путиным. Но сейчас это (крушение российского режима) выглядит маловероятным. Вспомните надежды, что мятеж Прогожина сможет ослабить режим. Вышло наоборот", - подчеркнул Калийский.

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ВСУ контролируют почти 100 населенных пунктов в Курской области, сказал президент Владимир Зеленский 19 августа. Речь идет о более 1200 метров квадратных российской территории. За одну операцию взято самое большое количество пленных.

Россия не готова к переговорам с Украиной на фоне Курской операции ВСУ, сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Кремль не отказывается от "ультиматумов Путина", но все будет зависеть, в том числе, и от ситуации на поле боя.

Кто такой Юрий Ушаков? Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии, пишут журналисты The Times. По их мнению, если Путин не пойдет на переговоры, украинская армия вынуждена будет закрепиться в Курской области и продолжить свое наступление.

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