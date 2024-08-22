Дымом затянуло всё вокруг: в порту "Кавказ" взорван российский паром

Российские оккупанты включили воздушную тревогу в Севастополе и перекрыли Керченский мост. Местные жители увидели огромный столб дыма. В Сети уже разлетелись фото и видео.
"Крымский ветер" сообщает о том, что дым тянулся со стороны Кубани. Позже стало известно о том, что взрыв произошел на Таманском полуострове в районе порта "Кавказ".
Вскоре выяснилось, что по порту "Кавказ" был нанесен ракетный удар. В результате этого был взорван железнодорожный паром "Акватрейдер" с топливными цистернами.
"Паром с цистернами горит не просто сильно, а очень сильно", - говорится в сообщении.
Смотрите видео с пожаром в порту "Кавказ":
Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
Взрывы в Крыму - последние новости
Напомним, в ночь на 16 августа, в Крыму также было громко. Россияне заявляли об атаке беспилотников на Севастополь, Керчь и Черноморское. По предварительным данным представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, поражена паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.
Также неспокойно было в ночь на 9 августа. В Севастополе и Черноморском прогремели сильные взрывы. Оккупанты утверждали, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.
Я сообщал Главред, в ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское в оккупированном Крыму воины ГУР уничтожили российский катер проекта КС 701 типа "Тунец". Его ликвидировали с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.
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