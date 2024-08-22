Решить конфликт на поле боя нельзя: премьер Индии высказался об Украине

Моди не прошел мимо темы Украины во время пресс-конференции с премьером Польши в Варшаве.

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Моди считает, что закончить войну может только мирное урегулирование / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках визита в Польшу во время обсуждения с польским коллегой Дональдом Туском затронул тему войны в Украине и возможностей для ее завершения.

Во время пресс-конференции он заявил, что Индия поддерживает диалог и дипломатию, как способы установления мира в Украине. Моди подчеркнул, что ни один конфликт или проблема не могут быть решены на поле боя.

"Ситуация, сложившаяся в Украине и Западной Азии, вызывает глубокое беспокойство у всех нас. Индия твердо убеждена, что ни один конфликт или проблема не могут быть решены на поле боя. Потеря невинных жизней в любом кризисе является самым большим вызовом для всего человечества, и именно поэтому мы поддерживаем диалог и дипломатию для быстрого восстановления мира и стабильности", - говорит индийский премьер. видео дня

Глава правительства Индии добавил, что его страна готова сотрудничать с дружественными государствами и оказывать необходимую поддержку ради мира. На это заявление отреагировал премьер-министр Польши.

Туск поблагодарил Моди за готовность присоединиться к установлению мира и справедливости в Украине. Также он сказал, что убежден в способности Индии сыграть важную роль в этом процессе, особенно учитывая то, что Моди после Польши планирует исторический визит в Украину.

Кто такой Нарендра Моди? Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия. Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

Визит Моди в Украину - что известно

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в Украину 23 августа. Это станет первым его приездом в Киев с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Историческим этот визит индийского политика в Украину будет по нескольким причинам. Одна из которых - неоднозначная политика Индии в контексте войны в Украине. В частности, недавно Моди провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, во время которой крепко с ним обнимался. За некоторое время до этого россияне нанесли массированный удар по Украине и попали по детской больнице. Тогда президент Украины Владимир Зеленский не смолчал и заявил, что в то время, когда Россия своими ракетами убивает более 35 мирных жителей Украины, лидер крупнейшей в мире демократии обнимает кровавого преступника.

Ранее также сообщалось, что премьер-министр Индии во время встречи с президентом Украины не только будет обсуждать двустороннее сотрудничество и подпишет ряд документов, но и передаст Зеленскому послание от Путина.

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