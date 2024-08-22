Прекращение огня в Курской области: в Венгрии недовольны операцией ВСУ в РФ

Венгрия считает, что операция ВСУ в Курской области не ускоряет мирное урегулирование войны в Украине.

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В Венгрии считают, что между Украиной и Россией нужно установить режим прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: Gulyás Gergely, скрин с ISW

В Венгрии прокомментировали действия украинских сил на территории Курской области страны-агрессора России. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш заявил, что венгерские власти стоят на стороне достижения "мира".

Как передает Telex, он добавил, что его страна стоит на стороне прекращения огня и мира, намекая на перемирие. В то же время украинские военнослужащие пошли в наступление, что не соответствует видению политики страны.

"Украина уже не просто обороняется, а переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира", - сказал Гуяш. видео дня

Кроме этого представитель венгерского правительства призвал и Россию и Украину не забывать об ответственности за энергетическую безопасность в Европе. Гуяш имел в виду вопрос транспортировки нефти и газа РФ через территорию Украины.

Что известно о Telex? Telex - единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию к нему. По количеству просмотров - это третье медиа в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.

Позиция венгерских политиков в отношении Украины

Напомним, аналитики ISW сообщали, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан пытается переключить внимание западных стран с помощи Украине на возможные мирные переговоры со страной-агрессором Россией.

В то же время министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий недавно заявил, что с большим уважением относится к "героической и храброй борьбе украинцев" и добавил, что Украина для установления мира прилагает усилия, поэтому он считает, что завершение войны приближается.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира. Это будет происходить до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

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