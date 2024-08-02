"Война все ближе к концу": в Венгрии сделали заявление о мире в Украине

Представитель Венгрии заявил об уважении к храбрым украинцам и не сдержался от обвинений в сторону Запада.

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Венгрия поддерживает усилия Украины по завершению войны и установлению мира / Коллаж: Главред, фото: flickr, Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий заявил, что с большим уважением относится к "героической и храброй борьбе украинцев". Как сообщает Telex, он это озвучил на фестивале в городе Эстергом.

Во время своего выступления венгерский министр вспомнил об усилиях, которые прилагает Украина для установления мира и считает, что завершение войны приближается.

"Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбе украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу", - сказал он. видео дня

Однако Шалай-Бобровницкий не обошелся и без критики. Он обвинил западных партнеров в якобы "активизации" войны вместо ее сдерживания. Это, по его словам, помогло стране-агрессору России построить военную промышленность, которая обеспечит соответствующий уровень боеприпасов, живой силы и техники.

В то же время Украина, по его мнению, сейчас только исчерпывает свои ресурсы и нуждается в финансовой поддержке Запада.

Что известно о Telex? Telex - единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию к нему. По количеству просмотров - это третье медиа в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.

Заявления Венгрии относительно Украины

Недавно венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира. Это будет происходить до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил о новом формате взаимодействия в рамках НАТО. Будапешт решил не поддерживать Украину, но в то же время и не блокировать решения Альянса по ней.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что постоянно блокирует выделение помощи, поскольку считает, что деньги, которые поступают в Украину, на самом деле должны идти в Венгрию.

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