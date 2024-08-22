Они любят такие даты: РФ может влупить по правительственным объектам 24 августа

В День Независимости украинцам рекомендуют не игнорировать воздушные тревоги.

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РФ может готовить атаку на 24 августа / Коллаж: Главред, сайт Президента, фото ua.depositphotos.com

Агрессоры часто любят приурочивать большие и сакральные даты к кровавым историям. Именно по этой причине Россия может готовиться к массированному комбинированному обстрелу Украины 24 августа, на День Независимости.

Такую теорию высказывает в комментарии "РБК. Украина" военный эксперт Павел Нарожный.

Государственный департамент США также получил информацию, что РФ якобы атаку на гражданскую инфраструктуру Украины и правительственные объекты в ближайшие дни.

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Отвечая на вопрос, могут ли россияне готовиться к обстрелу Украины, эксперт ответил, что такой сценарий не исключает.

"Вспомним масштабную атаку "Шахедов" на Новый год. Почему именно Новый год? Кто знает, что у них в голове... Также они устраивали комбинированный обстрел 8 мая. То есть они любят такие даты. Поэтому надо и на период Дня Независимости быть осторожными и бдительными. Хотя и в другие дни не стоит игнорировать воздушную тревогу", - подчеркнул Нарожный.

Накануне Россия осуществила масштабную атаку - "Шахеды" маневрировали от одной области к другой в хаотичном порядке.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

По мнению Нарожного, вполне вероятно, что это было провоцирование работы нашей ПВО.

"Чтобы где-то или включили радар, или сработала какая-то пусковая установка, чтобы был удар чем-то мощным, например ракетой", - объясняет он.

Эксперт напоминает, что чаще всего "Шахеды" пытаются сбить с помощью стрелкового оружия, из обычных крупнокалиберных пулеметов, или из зенитных установок.

"Но когда нет возможности применить такие виды оружия, применяются системы ПВО среднего и большого радиуса действия, вроде советского ЗРК "Бук" или западных Hawk и тому подобное. А ракеты у нас в принципе в дефиците и если мы будем их применять по "Шахедам", то тогда мы их не сможем использовать против тех же крылатых ракет. Но дроны так долго сбиваются не совсем из-за этого. Мы пока не можем прикрыть всю нашу площадь. Поэтому все это пока так происходит", - говорит Нарожный.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Российские атаки на Украину - последние новости

Не один Нарожный предупреждает о возможных ракетных и дроновых атаках ко Дню Независимости Украины.

Следующие несколько дней жителям всей страны следует быть внимательными к воздушным тревогам и позаботиться о собственной безопасности, призывает и посольство США в Украине. В обращении к гражданам США в Украине предостерегают, что Россия может атаковать любые города или села Украины, как и днем, так и ночью с помощью различных видов вооружения.

Активисты движения "Желтая Лента" тоже предупредили об угрозе украинцев и рассказали о провокациях РФ ко Дню Независимости. Украинцев призывают избегать общественных мест и скоплений людей, особенно - в течение 23-25 августа.

Между тем военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Российские военные могут нанести массированный удар по Украине на День Независимости, 24 августа. Однако эксперт сомневается, что этот удар будет "апокалиптическим".

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